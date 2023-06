Bufera social Juve, la risposta di Kean: “Non iniziate”

L’attaccante della Juventus nelle scorse ore ha lasciato ufficialmente il ritiro della Nazionale Italiana Under 21

E’ diventato un vero e proprio caso quello legato a Moise Kean. Come annunciato ufficialmente dalla Federcalcio italiana nella giornata di ieri, il centravanti di proprietà della Juventus aveva lasciato il ritiro della Nazionale Italiana Under 21 per una presunta ‘indisponibilità’ a giocare.

Questa mattina, poi, sono emersi ulteriori dettagli in merito all’assenza improvvisa dell’attaccante italiano nell’organico diretto dal commissario tecnico Paolo Nicolato. Ad aver provocato la sua assenza, secondo ‘Tuttosport’, non sarebbe stato alcun problema fisico accusato nei giorni scorsi. Secondo il quotidiano torinese, il ct italiano avrebbe percepito una scarsa motivazione da parte del calciatore in seguito ad un colloquio avuto tra i due, in vista dell’Europeo di categoria che si disputerà tra poche settimane in Romania e Georgia.

Una versione, questa, prontamente smentita da parte dello stesso attaccante. Pochi minuti fa, infatti, Moise Kean ha rotto il silenzio delle scorse ore con una storia pubblicata su ‘Instagram’. Il centravanti classe 2000 ha marchiato come ‘fake news’ quelle diffuse sul suo conto in merito all’addio dalla Nazionale, lanciando un avviso a chi ha contribuito a riportare tali notizie: “Non iniziate…”.