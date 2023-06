Emergenza per la Nazionale: il bomber lascia il ritiro

Non è ancora chiaro il motivo dell’abbandono da parte del centravanti della selezione azzurra

Brutte notizie per la Nazionale Under 21 di Paolo Nicolato. In vista dei prossimi Europei U21, in programma a partire dal 21 giugno in Romania e Georgia, la selezione azzurra dovrà infatti fare a meno di uno dei calciatori più importanti della propria rosa.

Nelle scorse ore, come annunciato ufficialmente dalla Federcalcio Italiana, Moise Kean ha lasciato il ritiro della Nazionale Italiana U21. Non è ancora chiaro se il centravanti sia stato costretto ad abbandonare la formazione azzurra per problemi fisici o personali. Al momento si parla semplicemente di ‘indisponibilità’ da parte dell’attaccante di proprietà della Juventus senza ulteriori spiegazioni.

Il centravanti italiano, reduce da una stagione parecchio particolare, non parteciperà dunque alla preparazione degli Europei insieme ai compagni. Prima di lasciare la Nazionale, era stato Nicolato ad esaltare la presenza di Kean all’interno del suo organico: “È un giocatore con caratteristiche diverse da quelli che abbiamo, può diventare determinante in alcuni momenti della partita. Abbiamo portato qui i giovani più forti che abbiamo e lui è uno di questi”. Per il ct azzurro, l’assenza dello juventino, sarà senz’altro un duro colpo.