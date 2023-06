L’Inter aspetta la Champions e guarda al mercato: le ultime su Retegui | CM.IT

Il prossimo 10 giugno, l’Inter affronterà il Manchester City nella finale di Champions League. Ma attenzione anche alla situazione Retegui

Dopo la vittoria di sabato sul Torino, l’Inter adesso può serenamente prepararsi all’appuntamento più importante della stagione, la finale di Champions League contro il Manchester City.

I nerazzurri di Simone Inzaghi, che hanno terminato al terzo posto in classifica in Serie A alle spalle del Napoli Campione d’Italia di Luciano Spalletti e della Lazio di Maurizio Sarri, si troveranno di fronte una squadra che ha appena battuto i rivali storici del Manchester United di Erik ten Hag nella finale della FA Cup. Con il titolo della Premier League già messo in tasca, Guardiola e Haaland puntano decisamente al triplete di mouriniana memoria, conquistato dall’Inter nella stagione 2009/2010. Dunque, una partita di certo non facile per la squadra meneghina, ma questo si sapeva già. E, nel frattempo, la società continua a lavorare anche in vista della prossima stagione.

Dall’Argentina, infatti, continuano a rimbalzare notizie su Mateo Retegui, attaccante del Tigre e della Nazionale Italiana di Roberto Mancini accostato con insistenza all’Inter. Il reparto avanzato potrebbe perdere Romelu Lukaku, di ritorno al Chelsea per fine prestito, e Joaquin Correa, mentre Edin Dzeko dovrebbe rinnovare il contratto dopo la finale di Champions League. Quindi, come rinforzo per l’attacco, il prescelto sarebbe proprio l’oriundo, autore di 10 gol in stagione nel massimo campionato argentino.

Retegui e l’Inter, prezzo fissato

Come già raccontato su queste pagine, Retegui è in prestito al Tigre dal Boca Juniors. Ma il suo attuale club, entro questo mese, eserciterà il diritto di riscatto del cartellino, con gli ‘Xeneizes’ che manterranno il 50% sulla futura rivendita. E mentre si parla di accordo vicino per l’approdo di Retegui all’Inter, indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it ribadiscono, questo sì, il fortissimo interesse dei nerazzurri, che continuano ad essere in pole position. Ma non confermano le voci che danno la trattativa in stavo molto avanzato. I discorsi proseguono, l’Inter ha sempre la carta Facundo Colidio da giocarsi, attualmente compagno d’attacco di Retegui al Tigre. Così come resta fissato il prezzo del giocatore: 18 milioni di euro, stessa cifra della clausola rescissoria presente nel contratto che lo lega fino al 2026 al Boca Juniors. Questa è la situazione ad oggi, vi terremo aggiornati.