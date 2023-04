Retegui, l’Inter e tutte le altre: gli scenari | CM.IT

Mateo Retegui, dopo i gol con la Nazionale italiana, continua ad essere al centro delle voci di calciomercato per la Serie A: Inter, ma non solo

Al novantanovesimo minuto di gioco di Tigre-Lanus, match valido per la nona giornata della Liga Profesional argentina, Mateo Retegui ha siglato il gol del decisivo 2-1, toccando quota sette reti in stagione e confermandosi capocannoniere del torneo.

Continua, dunque, il momento d’oro del 23enne attaccante italo-argentino, fresco dell’esordio con la maglia della Nazionale italiana di Roberto Mancini e autore di due reti, in altrettante partite, contro l’Inghilterra di Gareth Southgate e Malta di Michele Marcolini. Una delle poche note liete dell’Italia, orfana dell’infortunato Ciro Immobile e senza vere e proprie alternative al centravanti e capitano della Lazio. Retegui, nel frattempo, infiamma anche il calciomercato, viste le numerose voci che lo accostato ai club nostrani, e non solo.

Inter, Milan e Roma in Serie A, Atletico Madrid in Spagna e qualche sondaggio anche dalla Premier League e dalla Bundesliga: per Retegui si muovono in tanti. Entro giugno, il Tigre eserciterà il diritto di riscatto del 50% del cartellino del calciatore dal Boca Juniors, che nell’estate lo ha girato in prestito al club di Victoria. All’interno dell’accordo con gli Xeneizes, valido fino al 2026, è presente una clausola rescissoria pari a 18 milioni di euro circa. Ed è da questa cifra che, chi vorrà Retegui, inizierà a discutere per un trasferimento nella prossima sessione di calciomercato.

L’Inter è in pole per Retegui: ecco cosa manca

Come raccontato il 24 marzo scorso, l’Inter sta lavorando alacremente, e non da adesso, sul dossier che porta il nome di Mateo Retegui. Complice anche la carta Facundo Colidio, attuale compagno d’attacco al Tigre, ma in prestito proprio dai nerazzurri. Nelle scorse ore, si è parlato di un accordo raggiunto tra le parti per chiudere l’affare entro la fine di questo mese ed evitare l’assalto di altri club interessanti. Ma, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la trattativa non è così avanti, nonostante le parti stiano discutendo da diverso tempo della questione.

Il calciatore punta a fare il grande salto in Europa, con l’Italia e l’Inter in prima fila, ma prima ci sarà da trovare tutti gli incastri economici, per il cartellino soprattutto, l’ingaggio non sarà un problema. Dunque, tutti in fila per Retegui, ma se ne parlerà concretamente tra qualche settimana, quando anche gli obiettivi di squadra, raggiungibili o meno, saranno più chiari.