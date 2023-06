Milan e Napoli, che sfida di mercato: tutti gli obiettivi in comune

Milan e Napoli si sfidano sul mercato, quanti obiettivi in comune per i due top club: tutti i nomi coinvolti

Le ultime due squadre che hanno vinto il campionato di Serie A sono pronte a darsi battaglia anche nel calciomercato. Il Napoli ha scucito dalla maglia del Milan lo Scudetto, ma i rossoneri sono riusciti ad eliminare gli azzurri ai quarti di finale di Champions League.

Per entrambe le società, però, è già tempo di pensare alla prossima stagione. Se da una parte il Milan ha confermato Stefano Pioli in panchina e Paolo Maldini come dirigente, chiudendo anche il rinnovo di Rafael Leao, dall’altra i campioni d’Italia perderanno Luciano Spalletti e, molto probabilmente, anche Cristiano Giuntoli come direttore sportivo.

Due addii che condizioneranno il calciomercato del club, ancora incerto sulla futura guida tecnica e su chi farà mercato. Aurelio De Laurentiis è però sereno ed è pronto al duello di mercato con Gerry Cardinale per una serie di obiettivi comuni tra le due squadre.

Berardi, ma non solo: tutti i nomi contesi tra Milan e Napoli

Il primo profilo in assoluto cercato da entrambi i club è quello di Domenico Berardi. Proprio nella giornata di oggi, nel corso di un’intervista a Sport Week, l’attaccante ha dichiarato di voler giocare la Champions League, ma ha fatto anche capire che le trattative vanno portate avanti in tre.

Una di queste figure è quella del giocatore, che, come detto, ha espresso la sua volontà, le altre due sono rispettivamente quella di venditore e acquirente. Senza accordo tra le parti è impossibile lasciar partire Berardi, che ricoprirebbe un ruolo importante in campo, sia per Milan che per Napoli. Da una parte Messias e Saelemaekers e dall’altra Lozano e Politano, non rappresentano più primissime scelte. L’ex Crotone ha dimostrato evidenti lacune, mentre il messicano è tra i principali indiziati a lasciare la società campana.

Il 28enne del Sassuolo, il cui valore si aggira intorno ai 20 milioni di euro, non sarà un profilo facile da strappare ai neroverdi. Non si esclude infatti che, dato un contratto che lo lega fino al 2027 e le cifre chieste dalla dirigenza del club emiliano, Berardi possa restare inceduto anche quest’estate.

Quanti obiettivi in comune per Napoli e Milan

Come detto, quello di Berardi non è l’unico nome valutato dai due top club. Subito dietro di lui c’è quello di Rasmus Hojlund. L’attaccante dell’Atalanta potrebbe diventare il perno principale offensivo per i rossoneri, con Giroud suo vice. Mentre al Napoli stuzzica l’idea di vederlo alternarsi con Simeone in caso di addio di Victor Osimhen.

Tra i profili vagliati dalle due società c’è anche quello di Folarin Balogun, punta di proprietà dell’Arsenal classe 2001 il cui valore si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro. In questa stagione ha realizzato 21 gol in 36 presenze con il Reims, un bottino interessante per il giovane statunitense.

Stuzzica anche Dominik Szoboszlai, trequartista classe 2000 del Lipsia, che potrebbe sostituire Brahim Diaz, in caso di rientro al Real Madrid, o Piotr Zielinski, giunto probabilmente al suo epilogo con la maglia azzurra.

Infine, in questo lungo duello di mercato, che ci accompagnerà per tutta l’estate, un piccolo vantaggio il Milan sembra averlo già preso sul Napoli. Daichi Kamada, infatti, è ormai ad un passo dal diventare un nuovo calciatore rossonero a parametro zero. Battuta proprio la concorrenza dei partenopei, che avevano valutato anche il suo profilo nelle scorse settimane. L’affare sembra imminente, ma, come riportato in esclusiva da Calciomercato.it, non è del tutto chiuso.