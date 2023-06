Corsa a ostacoli: 30 milioni sono troppi per il Milan

Il Milan blinda Leao e difficilmente riuscirà a trattenere Brahim Diaz: ritorna di moda una vecchia pista per la trequarti di Pioli

Il Milan ieri ha ufficializzato il tanto atteso rinnovo di Rafael Leao. L’asso portoghese blindato fino al 2028 e che nel nuovo contratto avrà una clausola di 175 milioni di euro. Adesso l’attenzione della dirigenza rossonera è rivolta alle altre caselle della trequarti, con Brahim Diaz destinato all’addio e a tornare al Real Madrid.

Maldini e Massara proveranno a fare un ultimo tentativo per il nazionale marocchino, che difficilmente però proseguirà la sua avventura a Milanello. Così è ritornato di stretta attualità il nome di Domenico Berardi per il reparto offensivo di Pioli, con il gioiello del Sassuolo a più riprese nei radar del ‘Diavolo’ nelle scorse stagioni. Il sodalizio neroverdi però non fa sconti e valuterebbe sempre 30 milioni di euro il fantasista mancino come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. Cifra onerosa per le casse milaniste, anche perché Berardi è un classe ’94 e va per i trenta, non rispecchiando in pieno le linee guida della società. Intanto l’alfiere del Sassuolo continua ad aspettare la grande occasione: “È da un bel po’ di tempo che ambisco a giocare la Champions, ma le cose si fanno in tre: chi vende, chi compra e il giocatore – le sue parole a ‘Sportweek’ – Mi sono accorto che è un po’ difficile mettere d’accordo tutti”.