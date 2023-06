UFFICIALE, Leao-Milan fino al 2028: “La prossima stagione vogliamo vincere”

Arrivato in questi istanti l’annuncio del club rossonero sulla firma del prolungamento da parte dell’asso portoghese

Il Milan è pronto a voltare pagina nel reparto offensivo, a esclusione di Rafael Leao. Il crack portoghese sempre più simbolo del ‘Diavolo’ con il rinnovo, ufficiale in questi istanti, del contratto fino a giugno 2028.

“AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Rafael Alexandre da Conceição Leão fino al 30 giugno 2028”, recita la nota ufficiale della società di Red Bird.

La dirigenza di Via Aldo Rossi blinda così il suo gioiello ed è pronta a consegnargli anche la numero dieci in vista della prossima stagione.

🔴⚫️🎥#Milan – #Leao: “Sono felicissimo, ora testa al Verona. La prossima stagione vogliamo vincere qualcosa di importante. Numero 17? Vediamo, è un numero speciale per me” @calciomercatoit pic.twitter.com/jCYWUsOUr8 — Martin Sartorio (@MartinSa1988) June 2, 2023



Casacca che l’ex Lille e Sporting erediterebbe da Brahim Diaz, sempre più lontano invece dalla permanenza al Milan.

Lo spagnolo sembra destinato infatti a tornare al Real Madrid, visto che non c’è mai stata la possibilità che il sodalizio rossonero esercitasse il diritto di riscatto sul fantasista della nazionale marocchina.

I ‘Blancos’ avrebbero deciso di riportare alla base Brahim, una decisione presa indipendentemente dall’addio a fine stagione di Asensio, quest’ultimo in scadenza di contratto e negli ultimi giorni corteggiato soprattutto dal Paris Saint-Germain.

Calciomercato Milan, il Real riporta a casa Brahim: la 10 a Leao e nuovo trequartista

Brahim Diaz così è pronto a fare le valigie e a lasciare il Milan dopo tre stagioni, nonostante l’apertura del giocatore a restare definitivamente in Italia.

Il Real però avrebbe preso la sua decisione, considerando il classe ’99 prezioso a partire dalla prossima stagione per le rotazioni nel reparto d’attacco di Ancelotti, che potrebbe utilizzarlo anche da mezzala nella linea a tre di centrocampo. Un jolly importante per il tecnico di Reggiolo, che lo riporta così a Valdebebas strappandolo al Milan. Niente da fare anche per gli ammiratori in Premier League di Brahim Diaz: la scelta è fatta e il nazionale marocchino nelle prossime settimane farà ritorno a Madrid. Si apre così un vuoto sulla trequarti del Milan, con Maldini e Massara che hanno iniziato a setacciare il mercato per rimpiazzare Brahim. Al momento nei pensieri della dirigenza del ‘Diavolo’ sembra tornato in auge il profilo di Berardi del Sassuolo, davanti a Orsolini e Baldanzi. Più complicato invece in ritorno di fiamma per Zaniolo.