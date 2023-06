Sgambetto del Napoli al Milan: 30 milioni per il ‘nuovo’ Osimhen

Un intreccio di mercato tra Milan, Napoli ed Arsenal: tutto ruota intorno al possibile sostituto di Victor Osimhen

Le big del calcio italiano guardano a Londra, sponda Arsenal, per rinforzare l’attacco: e questa volta il Napoli potrebbe beffare il Milan.

Il Napoli sfida il Milan nella corsa a Folarin Balogun, talento dell’Arsenal attualmente in prestito allo Stade Reims. Nella sua stagione in Ligue 1, l’attaccante classe 2001 ha segnato ventuno gol e realizzato tre assist in trentotto partite giocate tra campionato e coppa. Un campionato che sa di consacrazione per il centravanti statunitense, finito nel mirino di diverse big europee e, appunto, di Milan e Napoli.

Gli azzurri, in particolar modo, sono a caccia di un attaccante che possa non far rimpiangere Victor Osimhen – eletto miglior attaccante della stagione in Serie A – nel caso in cui Aurelio De Laurentiis dovesse cedere alle lusinghe di mercato dettate dalle offerte che arriveranno per il bomber nigeriano che piace soprattutto al Manchester United.

Calciomercato Milan, anche il Napoli in corsa per Balogun

Dal canto proprio, l’Arsenal è disposto a cedere l’enfant prodige che ha con i Gunners altri due anni di contratto. L’idea del club è quella di cedere per monetizzare prima che sia troppo tardi, con la richiesta che parte dai 30 milioni di sterline.

Per il Milan, Balogun rientra perfettamente nei parametri dei giocatori da ingaggiare, ovvero giovani e talentuosi ma già con discrete esperienze. Anche il Napoli, però, potrebbe inserirsi nella corsa all’attaccante classe 2001, forti della possibilità di reinvestire parte del tesoretto che incasserebbero dall’eventuale cessione di Osimhen che piace anche a Newcastle e Paris Saint-Germain.