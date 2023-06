Pioli dà l’annuncio su Ibra e De Ketelaere e promuove Kamada: “Lo conosco bene”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia della sfida contro il Verona, valevole per l’ultima giornata di campionato

E’ giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri hanno strappato il pass per la Champions League, battendo la Juventus grazie ad un gol di Olivier Giroud, e domani chiuderanno la stagione senza particolari ansie.

Di fatto il campionato del Diavolo si è, infatti, concluso, ma si vuole finire al meglio, battendo il Verona a San Siro. C’è la possibilità di salire al terzo posto se l’Inter dovesse perdere contro il Torino e si vuole festeggiare il rinnovo di Rafael Leão.

Milan-Verona, inoltre, può rappresentare l’ultima partita per molti calciatori: potrebbe così esserci la passerella finale per Zlatan Ibrahimovic ma anche per Brahim Díaz, che i rossoneri vorrebbero tenere, ma il Real Madrid non sembra essere di questo avviso.

Pioli – intervenendo in conferenza stampa, alla vigilia dell’ultima partita – ha tracciato un bilancio stagionale, prima dare uno sguardo al futuro.

Così il tecnico ha dato il suo voto all’annata, che ha visto i rossoneri qualificarsi in Champions League e uscire in semifinale della competizione europea più importante: “Siamo partiti per vincere qualcosa, ma abbiamo fatto un campionato sufficiente – afferma Pioli -, considerando il campionato del Napoli, dovevamo puntare al secondo posto. In Champions abbiamo fatto bene, ma sarà ancor di più una stagione positiva se avremo imparato qualcosa dalle difficoltà e dagli errori commessi. Io non credo di averne fatto solo uno, ma molti di più. Il mio punto di forza – ed quello di tutti noi – è, però, di continuare a credere sempre nei propri giocatori. Voto? Maldini è stato generoso, io a scuola ero contento del 7 ed è la media tra il 6 del campionato e l’8 della Champions”.

Rinnovo Leao – “Bisogna fare i complimenti ai dirigenti. Il suo rinnovo era molto sentito all’interno del gruppo. Ero fiducioso perché conoscevo la volontà del ragazzo. Oggi gli ho detto che è stato nel mio ufficio 178 volte (sorride, ndr.). Abbiamo un ottimo rapporto. Solo una squadra forte si risolleva dopo un periodo di crisi come quello vissuto a gennaio e domani gli farò i complimenti”.

Ibra – “Mi dispiace che non ci sia domani. Abbiamo parlato in questi giorni, il suo futuro lo deciderà il club e lui”.

Brahim Díaz – “A breve incontrerò i dirigenti per fare tutte le valutazioni del caso e per costruire un Milan più forte. Diaz? E’ forte, è cresciuto con noi. Non conosco la situazione personale del giocatore, non ho parlato con lui del futuro”.

Calciomercato – “Essere da Milan significa essere giocatori forti e intelligenti. L’età non conta, servono calciatori che giochino a certi livelli”.

Dest – “Ha avuto difficoltà ad inserirsi nel nostro sistema di gioco, e così è scivolato nelle mie gerarchie”.

Kamada – “Guarderà una partita stasera? Sono tifoso del Parma e guarderò Parma-Cagliari. Kamada non è un giocatore del Milan, lo conosco bene ed è intelligente”

De Ketelaere – “Mi ha comunicato che andrà all’Europeo Under 21. E’ una scelta giusta, le valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni”

Punizioni – “Non sono soddisfatto. Ci stiamo lavorando e vogliamo essere più efficaci”

Difesa – “Quel mese e mezzo di difficoltà hanno peggiorato i numeri. Noi adesso lottiamo per vincere e servono giocatori forti”.