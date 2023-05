Pioli chiede rinforzi al Milan, ecco la reazione di Cardinale | CM.IT

Per i rossoneri è tempo di bilanci e di guardare al futuro, tra conferme e nuovi acquisti. Il numero uno di RedBird pronto ad arrivare in Italia

E’ bastato un gol di Olivier Giroud per permettere al Milan di battere la Juventus e di strappare il pass per la prossima Champions League.

La mission aziendale è stata dunque centrata. Gerry Cardinale non ha perso occasione per ribadire come fosse fondamentale, per crescere ancora, la qualificazione alla competizione europea più prestigiosa e ovviamente anche più remunerativa.

In casa Milan da domenica sera, dopo il successo contro i bianconeri, si è iniziato, dunque, a pensare al futuro con più serenità. Futuro che chiaramente passerà dal calciomercato: il Diavolo ha blindato Rafael Leao, per il quale si aspetta solo l’annuncio ufficiale, ed è pronto a ripartire da Kamada, che come scritto su Calciomercato.it, ha detto sì al Milan.

Questi, chiaramente, sono i giorni anche dei primi bilanci. Stefano Pioli ha già fatto il punto della situazione, nel post gara di Torino, analizzando quanto accaduto in questa lunga stagione. E’ stato lucido nell’ammettere l’enorme passo indietro in campionato. Un campionato vissuto tra mille difficoltà, ma allo stesso tempo ha esaltato il percorso in Champions League. Poi, Pioli guardando al futuro, non si è nascosto, chiedendo rinforzi per essere davvero competitivi nelle due competizioni: “Dipende dalle aspettative e dagli obiettivi, per vincere il campionato e cercare di essere tra le prime quattro in Champions League è chiaro che la squadra va migliorata. Ci vogliono giocatori forti, giovani o vecchi non importa“.

Milan, Cardinale atteso a San Siro: è tempo di bilanci anche per lui

Il bilancio tracciato da Pioli ha avuto la sua approvazione in America dalle parti degli uffici di RedBird. Gerry Cardinale – come appreso da Calciomercato.it – ha apprezzato toni e contenuti del discorso del tecnico rossonero.

Una posizione questa che di fatto conferma ancor di più quanto scritto in passato su Pioli, ben saldo sulla panchina del Milan. La conquista della Champions, di fatto, ha spazzato via ogni dubbio. Secondo quanto ci risulta, è molto probabile che Cardinale domenica sera sia a San Siro per assistere a Milan-Verona. Sarebbe anche un modo per incontrare la squadra, il mister e la dirigenza per fare un bilancio della stagione e guardare alla prossima con assoluta serenità.