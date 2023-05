Milan-Leao: attesa per l’annuncio ufficiale

Ecco quando l’attaccante portoghese dovrebbe recarsi a Casa Milan per le firme sul contratto, che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2028

Per il rinnovo di Rafael Leao è tutto fatto ormai da giorni. Su Calciomercato.it vi abbiamo raccontato ogni dettaglio, dall’accelerata avvenuta nel mese di aprile all’accordo totale.

Manca davvero solamente la firma. Una firma, che non arriverà nemmeno domani, ma come raccolto da Calciomercato.it, la prossima settimana, dopo la partita contro la Juve. Servirà, dunque, attendere ancora qualche giorno, per assistere a quella che sarà una vera e propria festa.

L’accordo, lo ribadiamo, è stato trovato, e permetterà a Leao, come scritto su queste pagine, di guadagnare fino a 6,5/7 milioni di euro netti a stagione, attraverso i bonus (la base fissa sarà di 5 milioni), fino al 30 giugno 2028. La clausola rescissoria sale, invece, a 175 milioni di euro.

Calciomercato Milan, rinnovo Leao: una trattativa davvero lunga

L’attaccante portoghese non ha mai avuto dubbi: ha sempre manifestato la volontà di rimanere in rossonero, ma mettere d’accordo tutti non è stato certo facile.

La trattativa è stata lunga, Paolo Maldini e Frederic Massara, però, non hanno mai perso la fiducia. Una volta che il caso Sporting è stato risolto, anche grazie all’intervento di GiorgioFurlani, tutte le caselle sono andate a loro posto. L’annuncio ufficiale è davvero solo una formalità.