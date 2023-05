Milan-Leao, manca solo l’annuncio: tutti i dettagli dell’accordo

Le ultime sul rinnovo dell’attaccante portoghese, pronto a firmare fino al 30 giugno 2028, con una nuova clausola rescissoria

Archiviata, malamente, la Champions League, in casa Milan è finalmente partito il conto alla rovescia per il rinnovo di Rafael Leão.

Come abbiamo scritto su Calciomercato.it nei giorni scorsi, il portoghese e il club rossonero hanno trovato l’accordo. Un accordo sul quale Maldini e l’entourage dell’ex Lille hanno lavorato per diversi mesi e che tra fine aprile e inizio maggio ha vissuto le sue battute finali. La volontà di Leao di rimanere al Milan non è mai stata messa in discussione ed è proprio per questo che dalle parti di via Aldo Rossi non hanno mai perso l’ottimismo.

L’affare, però, è entrato davvero nel vivo quando la questione Sporting ha avuto una schiarita e la presenza dell’entourage di Leao a Milano ne era una prova. Così si è potuto mettere nero su bianco, limando davvero gli ultimi dettagli.

Milan-Leao, aumenta la clausola rescissoria: club inglesi avvertiti

Leao firmerò un contratto fino al 30 giugno 2028 a 6,5/7 milioni di euro con i bonus (la parte fissa sarà di 5 milioni).

Un sostanziale aumento, che porterà il portoghese ad essere il giocatore più pagato del Milan. Ad aumentare non sarà solo lo stipendio, ma anche la clausola rescissoria che da 150 milioni, salirà fino a 175 milioni. I club di Premier League sono dunque avvertiti, servirà una montagna di soldi per riuscire a strappare Leao al Diavolo.

Ora i tifosi rossoneri, che hanno voglia di voltare pagina dopo l’eliminazione dalla Champions League, sono in attesa solo dell‘annuncio ufficiale, atteso a giorni, verosimilmente lunedì.