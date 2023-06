Un nuovo centrocampo per il Milan: Maldini è pazzo di Thuram | ESCLUSIVO

Il club rossonero è pronto a cambiare volto, con nuovi innesti in mediana e sulla trequarti. Saranno davvero tanti gli acquisti: il punto

Il Milan sarà certamente una delle squadre protagoniste del prossimo calciomercato. I rossoneri, come vi stiamo raccontando in questi giorni, si stanno muovendo con forza per mettere a segno i primi colpi.

Gli affari da portare a termine, d’altronde, non saranno pochi ed è dunque meglio portarsi avanti. Così Paolo Maldini e Frederic Massara – come scritto su Calciomercato.it – hanno ultimato l’acquisto di Kamada, per il quale, di fatto, manca solo la firma sul contratto, che sarà di quattro anni.

L’infortunio di Ismael Bennacer, che ne avrà fino a dicembre, ha portato la dirigenza rossonera a concentrarsi, in questo momento, soprattutto sulla zona centrale del campo. Il Milan così ha accelerato per Loftus-Cheek, che ha detto sì ad un trasferimento in Italia. Serve, però, trovare un accordo con il Chelsea, che come scritto su queste pagine, ha una valutazione di 15-20 milioni di euro. I rossoneri sono fiduciosi e sperano di poter abbassare il prezzo. Allo stesso tempo, però, si stanno monitorando altre situazioni, come quella relativa a Milinkovic-Savic. Il serbo, che costa almeno 30 milioni, piace tantissimo a Maldini, ma l’operazione è considerata difficile. E’ un sogno dei tifosi e di Pioli, e un tentativo verrà fatto.

Calciomercato Milan, occhi puntati in Francia: i rossoneri seguono Thuram

Ma c’è anche un altro profilo che il Milan sta seguendo con attenzione. Paolo Maldini – come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it – apprezza particolarmente Khéphren Thuram.

Il 22enne del Nizza, figlio di Lilian, è considerato il calciatore ideale per rafforzare la mediana. I costi dell’operazione, però, non sono certo bassi e il Milan, chiamato ad acquistare anche una punta e se ci sarà l’occasione pure due terzini, per dare il cambio a Theo Hernandez e Calabria, dovrà essere bravo a gestire il budget a disposizione, che non potrà essere certo infinito. Riuscire a vendere bene gli esuberi, come Origi, Ballo-Toure e Rebic sarà, dunque, fondamentale.