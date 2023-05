Chi è Francesco, il figlio di Matteo Renzi? Carriera, fidanzata, stipendio

Andiamo a scoprire qualcosa in più su Francesco Renzi, il figlio del noto politico. Ecco dove gioca e quale è il suo ruolo.

Nel mondo della politica abbiamo tante figure importanti tra cui quella di Matteo Renzi; si tratta di una persona che, nel corso della sua carriera politica, ha avuto un ruolo molto rilevante all’interno del panorama politica italiano.

Impossibile non ricordare la sua carica, ricoperta dal 2009 al 2014, di sindaco di Firenze; altra data da menzionare è il 22 febbraio del 2014 quando diede vita al governo Renzi.

Non solo il discorso relativo alla politica; Matteo Renzi ha una grande passione anche per il calcio ed è un noto tifoso della Fiorentina.

Il club viola sta vivendo una stagione importante e, con Italiano, ha ritrovato quell’entusiasmo che una piazza come Firenze merita.

La sua passione per il calcio resta nel campo del tifoso dal momento che non è riuscito a svolgere il ruolo da giocatore a livello professionistico. Discorso diverso da fare per Francesco Renzi, il figlio del noto politico; andiamo a scoprire qualcosa di più sulla sua carriera da calciatore.

Francesco Renzi stipendio Prato e fidanzata

Il giovane attaccante, dunque, milita nel Prato; per quanto riguarda il discorso economico non abbiamo informazioni riguardanti lo stipendio di Francesco Renzi.

Anche per quanto concerne il discorso sentimentale non si hanno informazioni certe; come riportato da Donnapop è difficile sapere se Francesco Renzi sia fidanzato o sia single.

Francesco Renzi università

Passiamo, ora, al discorso legato agli studi; sempre secondo quanto riferito da Donnapop, sembra che il figlio di Matteo Renzi sia studente presso la Scuola Superiore Sant’Anna. Si tratta di un’università presente a Pisa e che è considerata come un vero e proprio punto di riferimento.

Caratteristiche fisiche, piede, ruolo, somiglianza con il padre

Come abbiamo detto, dunque, Francesco Renzi è il figlio del noto politico italiano che sta tentando di avere una carriera nel mondo del calcio.

Parliamo di un classe 2001 che gioca come punta centrale (ma può anche svolgere il ruolo di esterno offensivo sinistro) nel Prato.

Giocatore di un metro e 85 molto forte fisicamente e pericoloso all’interno dell’area di rigore.

Il suo piede preferito è il destro e, nonostante non abbia vissuto una stagione completamente positiva, è risultato decisivo contro il Seraveza con una doppietta che ha permesso al Prato di passare il turno di Coppa Italia.

Un momento magico all’interno di una stagione, come detto, dove l’attaccante ha faticato a trovare la giusta continuità sia dal punto di vista delle prestazioni sia per quanto concerne il discorso realizzativo.

Possiamo dire, come, fino a questo momento la carriera di Francesco Renzi non abbia completamente preso il volo; il classe 2001, però, ha ancora la possibilità per scrivere pagine importanti nella storia di questo sport.