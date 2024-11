Weah-Yildiz e Torino ko: la Juve fa suo il derby e aggancia l’Inter

Ci sono le firme dell’americano e del turco nel successo bianconero nel derby della Mole: granata mai realmente pericolosi

Un gol al 18′ consente alla Juventus di mettere in discesa il derby contro il Torino. I tre punti vanno alla formazione di Thiago Motta che offre una prestazione fatta di grande applicazione e poca sofferenza, con i granata che non riescono mai ad impensierire realmente Perin.

La svolta del match arriva dopo diciotto minuti di gioco, quando Cambiaso spacca a metà la retroguardia del Torino e serve a Weah una palla soltanto da spingere in rete. I granata sembrano accusare il colpo ed allora i bianconeri provano a creare altri pericoli, ma peccano in fasi di rifinitura e quando la palla arriva a Vlahovic è il serbo a non sfruttare l’occasione al meglio. La conseguenza è che all’intervallo si va con un solo gol di differenza e un derby ancora tutto da giocare.

Juventus-Torino 2-0: sintesi, marcatori e classifica

Nel secondo tempo il copione non cambia anche se Vanoli prova a dare maggiore verve al proprio attacco con le sostituzioni.

Niente da fare perché le vere occasioni le ha la Juventus con Weah che va ancora in gol, ma l’arbitro annulla tutto per un tocco di mano. Altro pericolo arriva all’82’ con una conclusione da fuori area di Conceicao che finisce di un soffio al lato. Nei minuti finali, il Torino prova a stringere d’assedio la retroguardia bianconera, ma non dà ma la sensazione di poter fare realmente male dalle parti di Perin. Così in contropiede arriva il raddoppio: Conceicao se ne va sulla destra e serve un assist a Yildiz che di testa batte Milinkovic-Savic.

Finisce così 2-0 per la Juventus: ancora una sconfitta per il Torino, sempre più in crisi, mentre i bianconeri raggiungono l’Inter e ora possono sedersi e godersi la sfida tra nerazzurri e Napoli di domani sera.

JUVENTUS-TORINO 2-0: 18′ Weah (J), 85′ Yildiz (J)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 25, Inter e Juventus *24, Atalanta, Fiorentina e Lazio 22, Milan 18, Udinese 16, Bologna** e Empoli* 15, Torino 14, Roma e Parma* 13, Verona 12, Cagliari*, Como* e Genoa* 10, Lecce* 9, Monza e Venezia* 8.

* una partita in più

** una partita in meno