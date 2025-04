Derby e sogno Serie A: Piscopo è l’uomo in più della Juve Stabia

Le ‘Vespe’ attese dalla sfida, sempre sentitissima, contro la Salernitana: l’attaccante è uno degli elementi più preziosi della squadra di Pagliuca

Un stagione ancora da incorniciare per la Juve Stabia, dopo la trionfale corsa promozione dello scorso campionato. Le ‘Vespe’ occupano il sesto posto in cadetteria e sono tra le squadre più accreditate per disputare i playoff e sognare uno storico salto in Serie A.

La Juve Stabia, che a inizio stagione puntava alla salvezza, sta continuando a stupire e al momento veleggia nelle zone nobili della classifica lasciandosi alle spalle squadre blasonate come Palermo e Bari. Uno dei trascinatori dei gialloblù è Kevin Piscopo, attaccante tuttofare dell’undici di mister Pagliuca. Il 27enne nato a Vercelli è un elemento preziosissimo per la Juve Stabia, che ha piena fiducia nell’ex Empoli e Genoa come dimostra il rinnovo di contratto fino al giugno 2026 firmato lo scorso dicembre. Piscopo, dal canto suo, ha trovato il suo ambiente ideale a Castellammare e ha un feeling speciale con i tifosi.

Piscopo, la Juve Stabia come una seconda casa: i playoff per continuare a sognare

L’attaccante è molto legato ai colori e alla maglia della Juve Stabia, stimolato anche dalla società del presidente Langella che non gli ha mai fatto mancare il proprio supporto.

Una fiducia, come dicevano, che ha portato al prolungamento di Piscopo per un’altra stagione con le ‘Vespe’. Il giocatore – che nel tempo libero ama svagarsi giocando alla play con gli amici, oltre a passeggiare con la la compagna in compagnia del cane Tony – nella stagione in corso ha collezionato 4 reti e 8 assist tra campionato e Coppa Italia, totalizzando 29 presenze complessive. E domani, nell’atteso derby campano tra le mura amiche del ‘Menti’ contro la Salernitana, Piscopo e la Juve Stabia vogliono proseguire la rincorsa verso i playoff e il sogno Serie A.