PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-TORINO 2-0: Cambiaso e Yildiz sgasano, Vlahovic stecca

Voti, top e flop del derby della Mole dell’Allianz Stadium, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Decisive le reti di Weah e Yildiz per i padroni di casa

La Juventus fa suo il derby della Mole contro il Torino: i bianconeri di Thiago Motta regolano con un gol per tempo i cugini granata, in crisi nera di risultati in campionato.

Cambiaso fa la differenza nella ripresa e propizia il vantaggio di Weah, al quarto sigillo stagionale. Nel finale è Yildiz a chiudere i conti in tuffo di testa: linguaccia ed esultanza alla Del Piero nel giorno del 50° compleanno di ‘Pinturicchio’. Conceicao entra dalla panchina ed è subito decisivo con l’assist per il dieci turco, mentre stecca Vlahovic nello scacchiere di Thiago Motta. Walukiewicz disastroso nel Torino, che perde anche per infortunio Ricci.

JUVENTUS

Perin 6

Savona 6 (87′ Danilo SV)

Gatti 6,5

Kalulu 6,5

Cambiaso 7,5

Locatelli 7

Thuram 6,5

Weah 7

Koopmeiners 6,5

Yildiz 7 (87′ McKennie SV)

Vlahovic 5 (73′ Conceicao 7)

Allenatore Thiago Motta 7

TOP Juventus: Cambiaso 7,5 – Mette il turbo e fa ammattire i granata nel primo tempo. Propizia il vantaggio di Weah con un assolo irresistibile, qualche minuto più tardi sfiora le gioia personale. Centrocampista e attaccante aggiunto: jolly fondamentale per Thiago Motta. Ma non fa più notizia.

FLOP Juventus: Vlahovic 5 – Macchinoso e inconcludente dalle parti di Milinkovic. Ha una buona occasione, ma fa il solletico al compagno di nazionale. Non punge e stecca nel derby della Mole: Thiago Motta lo tira fuori con il risultato in bilico e non è la prima volta…

TORINO

Milinkovic-Savic 5,5

Walukiewicz 4 (Vojvoda 5,5)

Coco 5

Masina 5,5

Pedersen 5,5

Ricci 5,5 (64′ Njie 5)

Linetty 5

Ilic 5 (46′ Gineitis 5)

Lazaro 5

Vlasic 6

Sanabria 4,5

Allenatore Vanoli 5

TOP Torino: Vlasic 6 – L’unico a provarci e a impensierire i difensori di casa con la sua qualità. Cerca di legare la manovra e scuotere i suoi, ma predica nel deserto all’Allianz Stadium.

FLOP Torino: Walukiewicz 4 – Cambiaso lo svernicia nel primo tempo e nella ripresa si becca pure il sombrero di Yildiz. Vanoli cerca di salvare il salvabile e lo manda sotto la doccia dopo il giallo speso per fermare il fantasista turco. Disastroso.

Serie A, il tabellino di Juventus-Torino: Weah ancora a segno, che impatto per Conceicao

JUVENTUS-TORINO 2-0

18′ Weah; 84′ Yildiz

Juventus (4-2-3-1): Perin; Savona (87′ Danilo), Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli; Weah, Koopmeiners, Thuram, Yildiz (87′ McKennie); Vlahovic (73′ Conceicao). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Cabal, Fagioli, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta

Torino (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz (64′ Vojvoda), Coco, Masina; Pedersen (76′ Sosa), Ricci (64′ Njie), Linetty, Ilic (46′ Gineitis), Lazaro (82′ Karamoh); Vlasic; Sanabria. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Maripan, Bianay Balcot, Dembele, Tameze, Ciammaglichella, Gabellini. Allenatore: Vanoli

Arbitro: Sozza (sez. Seregno)

VAR: Marini

Ammoniti: Lazaro (T), Walukiewicz (T), Coco (T), Koopmeiners (J)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 4′; spettatori 41.066