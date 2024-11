Vlahovic bocciato e non è il solo: “Allegri lo aveva detto”

Ancora critiche per il serbo, attacco al bomber della Juventus e anche a un altro giocatore bianconero: la polemica esplode sul mercato, c’entra l’ex allenatore

La Juventus si impone nel derby contro il Torino, un match sicuramente molto importante per la squadra di Thiago Motta e non solo per il valore della stracittadina che ha sempre il suo peso. Per i bianconeri i tre punti erano fondamentali per restare agganciato al treno di testa e provare ad approfittare dello scontro diretto in programma tra Inter e Napoli. Ma serve, alla Vecchia Signora, una crescita ancora superiore rispetto ai segnali delle ultime gare.

Dal punto di vista del gioco, si inizia a vedere una Juve più convinta e continua nel corso della partita nel seguire le trame richieste da Thiago Motta. Ma manca ancora qualcosa in termini di efficacia, come mostrato per esempio nella partita contro il Lille, dove si sarebbe meritata la vittoria ma sono state fallite troppe occasioni.

L’allenatore bianconero fa i conti soprattutto con le difficoltà di Dusan Vlahovic che, nonostante i 9 gol segnati in stagione, è sempre il primo a finire nel mirino della critica, anche per quel che riguarda il mercato.

Da Vlahovic a Nico Gonzalez: la ‘rivincita’ della Fiorentina sulla Juventus

Le decisioni di mercato prese dalla società bianconera sono oggetto di discussione costante, sebbene in estate sia stata messa mano in maniera importante alla rosa. E così, arriva una doppia stoccata a Vlahovic ma anche a Nico Gonzalez.

A ‘Toscana Tv’, l’intervento dell’ex giocatore Massimo Orlando pizzica i bianconeri e premia invece la Fiorentina, che ha iniziato questo weekend ancora davanti in classifica alla Juve. “Kean alla Fiorentina è letale, non ha sbagliato una partita – ha spiegato – Allegri me lo aveva detto che era più forte di Vlahovic. I bianconeri hanno poi speso troppo per Nico Gonzalez, è sempre infortunato e 35 milioni per lui sono eccessivi. Con la presenza di Conceicao, poi, giocherà molto poco”. Insomma, le scelte di Giuntoli sono in discussione. Al campo la sentenza definitiva.