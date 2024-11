Allarme Reijnders: un fattore accelera l’arrivo al Real Madrid

Il centrocampista sta mostrando tutte le sue qualità con la maglia del Milan: c’è un indizio che può rendere più veloce il suo trasferimento

Il Milan deve dare ancora continuità alla sua stagione, tra gli alti e bassi che stanno definendo il suo percorso in rossonero. Ma nell’altalena di sentimenti che va dal successo contro il Real Madrid al pari contro il Cagliari, c’è una perla che sta mostrando tutto il suo valore. Tijjani Reijnders è assolutamente incontenibile in mezzo al campo, un centrocampista totale e completo, decisivo anche in zona gol e assist.

A 26 anni ha trovato la sua maturità completa: dopo il gol contro il Monza, è arrivato anche quello contro il Real Madrid e ieri ha messo in evidenza una giocata pazzesca contro il Cagliari. La sua conduzione palla al piede ha spaccato in due gli avversari, poi ha sfornato dal nulla uno scavetto che ha trovato Leao in profondità: a quel punto, il portoghese ha solo scavalcato il portiere con un pallonetto.

Purtroppo non è bastato ai rossoneri per agguantare un’altra vittoria importante, ma ha acceso ancora di più i riflettori su Reijnders e le sue caratteristiche, non così facili da reperire attualmente sul calciomercato. E occhio al pressing del Real Madrid.

Il Real Madrid pensa davvero a Reijnders: come stanno le cose

Dalla Spagna, e in particolare dal ‘Mundo Deportivo’, hanno fatto il punto della situazione sui possibili acquisti che potrebbero essere messi a segno dai Blancos. Al momento, sono 22 su 25 gli slot presenti in rosa, per cui gli spazi disponibili per i nuovi arrivi sono solo tre.

C’è un fattore, però, che va considerato: i regolamenti RFEF gli consentono di cancellare dalla lista Carvajal e Militao per il resto della stagione e utilizzare, dunque, le loro licenze per registrare altri due calciatori. I due difensori hanno subito gravi infortuni che li terranno ai box per il resto dell’anno.

Con ben cinque slot disponibili, i Blancos, appena battuti proprio dal Milan in Champions League, potrebbero decidere di puntare proprio su Reijnders per rinforzare il loro centrocampo, un reparto che sta soffrendo non poco in questa stagione, dopo il ritiro di Kroos.