Esonero dopo il pareggio: la decisione è già stata presa

La mancata vittoria spinge la società a prendere in considerazione il cambio in panchina: la scelta sembra già essere stata fatta

Non c’è altra strada, l’unica possibilità per provare a ripartire è cambiare allenatore. Il pareggio arrivato sabato pomeriggio potrebbe essere decisivo per il ribaltone in panchina, anche perché c’è la pausa per le nazionali, da sempre periodo migliore per affidare la squadra ad un nuovo allenatore.

Al termine di questo fine settimana anche in Serie A potrebbero esserci volti nuovi in panchina: Gotti è stato esonerato dal Lecce che ora potrebbe affidare la missione salvezza a Giampaolo, mentre la Roma aspetta la partita di oggi contro la Roma per capire cosa fare con Juric, sempre in bilico. Italia, ma anche Inghilterra dove c’è un club che starebbe considerando la separazione con l’attuale allenatore.

In Premier League è Lopetegui, ad un passo dal Milan la scorsa primavera, ad essere finito nel mirino della critica e molto vicino all’esonero. Il West Ham non è andato oltre il pareggio contro l’Everton, uno 0-0 che non ha fatto altro che alimentare i dubbi sull’allenatore spagnolo che ora potrebbe essere costretto a fare le valigie.

West Ham, Lopetegui verso l’esonero: cosa può succedere

La classifica non sorride agli Hammers che sono attualmente al sedicesimo posto in classifica, a sei lunghezze dalla zona retrocessione.

Una situazione non certo aspettata e che mette a repentaglio la panchina Lopetegui: una vittoria nelle ultime quattro partite, otto gol subiti e un gioco che non ha mai pienamente convinto sono un rendimento sufficiente a far dubitare della capacità del tecnico spagnolo di rilanciare la squadra.

Stando a quanto riferisce ‘fichajes.com’, la società londinese rifletterà nei prossimi giorni se continuare con l’attuale allenatore oppure mettere fine alla sua esperienza in Premier League e andare alla caccia di una nuova guida tecnica. In quest’ultimo caso ci sarà da vedere su quale profilo punterà il club inglese.

Tutto però è ancora decidere con Lopetegui che aspetta che arrivi la scelta della dirigenza del West Ham per capire se alla ripresa del campionato sarà ancora l’allenatore degli Hammers.