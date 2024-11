Derby da dimenticare per il Torino: contestazione e danni all’Allianz Stadium

I tifosi granata hanno sfogato tutta la loro rabbia per il match perso nella stracittadina contro i cugini della Juventus e gli ultimi risultati negativi della squadra di Vanoli

Il Torino perde la sesta partita delle ultime sette in campionato: crisi senza fine e malcontento dei tifosi, che sfocia nell’ennesima contestazione alla squadra e al patron Cairo.

I granata fanno il solletico alla Juventus ed escono confitti anche nel derby dell’Allianz Stadium. Bastano un gol per tempo ai bianconeri: apre Weah, chiude i conti nel finale Yildiz sull’assist del subentrante Conceicao. Per l’undici di Vanoli è notte fonda e i supporters del ‘Toro’ manifestano tutto il loro malcontento a fine partita. Linetty e compagni al fischio finale dell’arbitro Sozza si avvicinano al settore ospiti e parte la dura contestazione da parte della curva granata. I giocatori restano un po’ distanti e applaudono comunque i propri sostenitori, prima di ritornare mestamente e testa bassa negli spogliatoi. Negli spogliatoio del Torino a fine partita non è entrato però il presidente Cairo, ma solo una parte della dirigenza come ammesso dal Linetty in conferenza stampa.

Juventus-Torino, i tifosi granata danneggiano parte dello stadio alla fine del derby

Il centrocampista polacco fa mea culpa e prende le difese di Vanoli, con il tecnico sempre più traballante al timone della formazione granata.

Al momento non sono da registrare scossoni, ma la situazione sarà certamente da monitorare a mente fredda considerando anche la sosta del campionato. “Con Cairo ci parlo sempre, la fiducia bisogna conquistarsela“, la risposta del tecnico ex Venezia a chi gli chiedeva lumi in conferenza stampa sul proprio futuro. Intanto, oltre a contestare la squadra, gli ultrà del Torino hanno sfogato la loro rabbia danneggiando parte del settore ospiti e dei locali adiacenti dell’Allianz Stadium. I tifosi granata finito il derby hanno staccato dagli spalti dei seggiolini prima di lanciarli in campo, arrecando ulteriori danni ai bagni situati nei pressi dello spicchio della curva a loro dedicato. Un derby da dimenticare in tutti i sensi per il Torino.