Gesto sfuggito a arbitro e Var, UFFICIALE: interviene la prova TV

La prova TV inchioda un calciatore ex Barcellona che sarà costretto a restare a guardare i compagni nelle prossime partite. È arrivato il comunicato ufficiale

Il turno infrasettimanale tra Millwall e Leeds ha offerto agli ospiti oltre al danno della sconfitta anche la beffa di una maxi squalifica per un calciatore piuttosto importante.

Il gol di Tanganga che ha deciso la trasferta di Championship non è stata infatti l’unica brutta notizia per la squadra di Farke che proprio quest’oggi ha ricevuto un’altra novità tutt’altro che felice. La FA ha infatti squalificato per ben tre giornate di campionato il laterale dominicano di origini spagnole, Junior Firpo.

Il mancino ex Barcellona è stato infatti inchiodato dalla prova TV dopo aver colpito con una testata (seppur di bassa intensità) un avversario proprio nei minuti finali della gara contro il Millwall. Gesto di frustrazione che costa inevitabilmente caro a Firpo e soprattutto a Farke che non potrà averlo a disposizione già dalla gara odierna.

Stangata UFFICIALE per Junior Firpo: arriva la maxi squalifica

Tredici presenze con un gol e tre assist: questo il bottino raccolto finora da Firpo che si conferma un calciatore certamente di livello molto elevato per il contesto della seconda lega inglese.

C’è quindi rammarico per il Leeds che sul proprio sito con una nota ha annunciato la squalifica dell’ex Barça a partire dalla partita odierna contro il Queens Park Rangers a Elland Road. Il comunicato della FA entra quindi nel dettaglio e recita: “Junior Firpo del Leeds United è stato sospeso per tre partite dopo la gara del campionato EFL contro il Millwall di mercoledì 6 novembre. Il comportamento del difensore intorno al 95° minuto non è stato visto dagli ufficiali di gara, ma è stato ripreso in un video e la FA ha affermato che si tratta di una condotta violenta”.

Infine si legge: “Junior Firpo ha negato l’accusa nei suoi confronti, ma una Commissione di regolamentazione indipendente ha imposto questa sospensione”. QPR, Swansea e Luton Town sono quindi le partite che il laterale mancino dovrà saltare per squalifica.