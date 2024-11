DIRETTA Serie A, derby Juve-Torino: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra i bianconeri di Thiago Motta e i granata di Vanoli in tempo reale

La Juventus e il Torino si affrontano nel Derby della Mole valido come ultimo anticipo del sabato per la 12esima giornata del campionato di Serie A. Una stracittadina che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi stagionali che sarà diretta dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.

Reduci dal pareggio in Champions League contro il Lille, i bianconeri di Thiago Motta vogliono dare seguito alla vittoria di una settimana fa contro l’Udinese e arrivare alla pausa per le Nazionali da imbattuti. Lo scopo è quello di conquistare altri tre punti per agganciare almeno momentaneamente l’Inter – impegnata domani sera contro il Napoli – al secondo posto in graduatoria. Per i granata di Paolo Vanoli, la cui panchina ha iniziato a traballare, si tratta invece della grande occasione per rialzare la testa dopo le due sconfitte contro la Roma e la Fiorentina che li hanno fatto ripiombare a centro classifica. Il match sarà trasmesso in tv su Sky Sport e sarà visibile in streaming su smartphone, tablet e pc sulla app di Dazn. La scorsa stagione, su questo campo, la Vecchia Signora ebbe la meglio con il risultato di 2-0 grazie ai gol siglati nella ripresa da Gatti e Milik. Calciomercato.it vi offre il derby dell’Allianz Stadium’ tra Juve e Torino live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Juventus-Torino

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

TORINO (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria. All. Vanoli

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 25, Inter 24, Atalanta, Fiorentina e Lazio 22, Juventus 21, Milan 20, Udinese 16, Bologna** e Empoli* 15, Torino 14, Roma e Parma* 13, Verona 12, Como* e Genoa* 10, Cagliari* e Lecce* 9, Monza e Venezia* 8.

* una partita in più

** una partita in meno