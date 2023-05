Inter, Milan, Juve e non solo. La Serie A cambia in attacco: parte il valzer delle punte

In Serie A si prepara un gran movimento intorno ai centravanti in estate: dalla Juve all’Inter e il Milan, ma non solo

Meno due giornate alla fine del campionato di Serie A, con i verdetti ormai quasi tutti espressi. Ne manca qualcuno di importante, dagli ultimi posti in Champions a quelli salvezza. Anche se l’attesa principale è ovviamente rivolta alle tre finali europee che aspettano le italiane, Inter, Roma e Fiorentina.

Ma nel frattempo è inevitabile pensare pure al mercato, su cui ci saranno verosimilmente diverse rivoluzioni. Soprattutto in attacco, visto che quasi tutte le big potrebbero andare incontro a un cambio di punta. A partire dalla Juventus, con Dusan Vlahovic che resta uno degli indiziati principali alla cessione in caso di esclusione dalle coppe. Il serbo sarebbe utile a dare respiro alle casse bianconere, permettendo alla nuova direzione tecnica di fare mercato. In tutto questo pure l’Inter, a prescindere da cosa succederà a Istanbul, cercherà di cedere Correa e soprattutto non è detto possa confermare Lukaku.

Col Chelsea andrà trovato un altro accordo, ma i Blues non hanno molta voglia di concedere condizioni ancora più favorevoli a quelle attuali. Senza contare che il cambio di manager, con l’arrivo di Pochettino, potrebbe cambiare anche altre dinamiche. E quindi al momento il belga rischia di non tornare a Milano. Lasciando un bel buco. E il Milan? Anche in questo caso Maldini non vuole confermare Origi, con Ibra verso l’addio e Giroud che di anni ne farà 37. Per arrivare al Napoli, che rischia di perdere Osimhen, e la Roma apertissima all’addio di Abraham e di Belotti.

Calciomercato, le big di Serie A aprono il valzer degli attaccanti: la situazione di Lukaku, Vlahovic e Thuram

Una rivoluzione offensiva che riguarderà più o meno tutte le big, ad eccezione della Lazio che cerca più che altro un’alternativa valida a Ciro Immobile, in grado magari di prenderne il posto in futuro. Un nome comune sul mercato a Inter, Milan e Juventus, ma anche al Napoli, è quello di Marcus Thuram. Il francese è in scadenza col Gladbach, ma proprio questo suo status lo rende inavvicinabile alle italiane. L’attaccante piace infatti soprattutto in Premier League, Chelsea e non solo, con i nerazzurri che si sono allontanati in queste settimane. E lo stesso vale per le altre contendenti del nostro paese.

Milan compreso. Che nel frattempo si è messo sulle tracce di Alvaro Morata, intensificando i contatti, ora in attesa di una risposta dello spagnolo. L’attaccante dell’Atletico è pronto a lasciare il Wanda, sperando ancora un po’ di ricevedere l’ennesima chiamata proprio della Juventus. Ma i bianconeri hanno troppe cose in ballo e la cessione di Vlahovic non è cosa facile. Così come per la Roma non lo è quella di Tammy Abraham, che i giallorossi cederebbero davanti a un’offerta da 40 milioni di euro. In Premier i riflettori su di lui sono sempre accesi e problemi di soldi non ce ne sono. Nomi particolari a Trigoria ancora non circolano per il reparto avanzato, se non la suggestione Firmino. Ma si tratta di discorsi ancora prematuri. Di certo c’è che tutte le big si muoveranno in maniera massiccia in attacco e il valzer delle punte è solo in attesa di cominciare.