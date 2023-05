Asta totale per il bomber: l’Inter è già un ricordo

L’attaccante giunto all’ultimo anno di contratto è pronto ad infiammare il mercato dei parametri zero

Arrivati alle ultimissime battute di questa stagione, ecco che torna pian piano ad aleggiare lo ‘spettro’ del calciomercato. Direttori sportivi e procuratori sono già all’opera per cercare di imbastire le prime appassionanti trattative estive, a partire dai numerosi calciatori che il prossimo 30 giugno andranno in scadenza di contratto.

Tra questi, chi si trova ormai da qualche mese al centro di un maxi intrigo di calciomercato, è Marcus Thuram. Figlio d’arte, il centravanti francese ha da tempo comunicato al Borussia M’Gladbach di voler lasciare il club al termine dell’attuale stagione, rifiutando dunque l’ultima proposta per il rinnovo del contratto. Per mesi, va ricordato, l’Inter è stata in pole position per averlo, sfruttando una lunghissimo corteggiamento intrapreso nell’estate 2021 prima di un infortunio del ragazzo che fece saltare tutto.

La scadenza del contratto lo rende adesso un attaccante particolarmente appetibile sul mercato. Per questa ragione, come anticipato su Calciomercato.it nelle scorse settimane, la corsa a Thuram si è arricchita di nuovi interpreti, ostacolando i piani progettati dall’Inter. Oltre ai già citati Chelsea, Newcastle, Aston Villa, Atletico Madrid e Bayern Monaco, negli ultimi giorni si sarebbe inserito a gamba tesa anche il Manchester United di ten Hag.

Calciomercato Inter, Thuram piace a mezza Europa

La numerosa concorrenza straniera non fa altro che complicare così le speranze dell’Inter in merito all’ingaggio dell’attaccante classe 1997.

Rispetto all’ottimismo che filtrava nei mesi scorsi, ormai da qualche settimana tra i dirigenti nerazzurri sarebbe creato un certo scoramento. Realisticamente, infatti, la presenza di top club economicamente più forti sul mercato rende l’ingaggio a costo zero di Marcus Thuram ancor più complicato da portato a termine.

Ad ogni modo, a breve l’attaccante deciderà il suo futuro mettendo la parola fine ad un lungo intrigo di mercato. In questo scenario rimane comunque difficile una rimonta sulle concorrenti da parte dell’Inter, a causa soprattutto dell’ingaggio da top player richiesto dal ragazzo.

In attesa di definire il rinnovo di Dzeko e il possibile nuovo prestito di Lukaku, per il club nerazzurro il francese non è più così prioritario.