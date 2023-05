Tre big danno l’addio alla Juventus: tesoretto da 28 milioni

La Juventus pronta a cambiare pelle in vista della prossima stagione: diverse partenze eccellenti nel mercato estivo

La Juventus è pronta alla rivoluzione in estate. Da capire in primis se ci sarà o meno ancora Massimiliano Allegri in panchina, con John Elkann che ha alimentato i dubbi sul futuro del tecnico.

Il mister livornese è in discussione e la società sta valutando l’opportunità di ripartire da una nuova guida tecnica per la prossima stagione. La Juve scioglierà i dubbi dopo le ultime due giornate di campionato: i bianconeri intanto, in attesa della sentenza bis sul filone stipendi, dopo il -10 sul caso plusvalenze sono scivolati dal secondo al settimo posto, garantendosi comunque un posto in Europa. Piazzamento sub iudice però e al vaglio anche della Uefa che potrebbe estromettere la ‘Vecchia Signora’ dalle coppe internazionali il prossimo anno. La Juventus rischia il ridimensionamento come sottolineato anche dallo stesso Allegri e deve contenere perciò i costi considerando che non avrà i pesanti introiti della Champions League. Diversi big potrebbero quindi lasciare la Continassa ed essere sacrificati sul mercato la prossima estate.

Calciomercato Juventus: gli addii di Rabiot, Di Maria e Paredes valgono 28 milioni

Tra questi in bilico c’è la posizione di Dusan Vlahovic, che in campo finora non è riuscito a marcare la differenza in termini di prestazioni e score realizzativo.

La Juve, per offerte superiori agli 80 milioni di euro, prenderebbe in considerazione un’eventuale cessione dell’ex bomber della Fiorentina. Chi invece è con le valigie pronte è Angel Di Maria, il cui rinnovo con la ‘Vecchia Signora’ è sempre più lontano. Solo una anno di permanenza sotto la Mole per il fantasista argentino, al pari del connazionale Paredes che non sarà riscattato dal Paris Saint-Germain. Ai due campioni del mondo si aggiunge infine Rabiot: senza Champions, il francese è destinare a lasciare a parametro zero Torino. Un dispiacere per la Juventus e i tifosi bianconeri, vista l’annata da trascinatore e assoluto protagonista del 28enne centrocampista. Il sodalizio della Continassa con gli addii di Rabiot, Di Maria e Paredes risparmierebbe 28 milioni di euro lordi d’ingaggio, tesoretto prezioso da reinvestire sul mercato e far respirare le finanze.