Nuova stangata Juventus: la ‘minaccia’ arriva da lontano

Nuova possibile stangata per la Juventus dopo la penalizzazione in campionato: la ‘minaccia’ arriva da lontano. Tutti i dettagli

Dal caso plusvalenze e la nuova penalizzazione della Corte d’Appello alla manovra stipendi, fino al fronte UEFA.

La Juventus è impegnata su più fronti per le note vicende extra-campo ed ora torna a preoccupare anche Ceferin e la posizione della sua UEFA. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, a Nyon si starebbe ancora aspettando un passo indietro del club bianconero sulla questione Superlega. I nuovi vertici della Juve non l’hanno ancora compiuto in attesa del pronunciamento della Corte UE.

Al contrario del Barcellona, che ha subito avviato un dialogo con Ceferin in seguito al caso Negreira, dalla società bianconera non sarebbe arrivato nessun segnale distensivo sul tema Superlega. E a Nyon si attendono ancora gli esiti di tutti i processi della giustizia sportiva italiana. L’esclusione dalle coppe europee per uno o più anni è ancora un’ipotesi.

Juventus, ultimatum UEFA: addio Superlega o nuova stangata

Ceferin e soci sarebbero rimasti sorpresi dall’atteggiamento passivo della Juve, perché se anche l’indagine della UEFA appurasse delle colpe l’unica via per il club per cercare di attenuare le pene sarebbe quella diplomatica.

Segnali che non sono ancora arrivati e che la UEFA si attende anche sul fronte Superlega. Si tratta di una sorta di ultimatum da parte della massima organizzazione europea: se la Juve non farà un passo indietro sul tema il rischio stangata anche dalla UEFA si fa sempre più concreto.