La Juventus cala il poker: ecco l’erede di Vlahovic

Non si hanno certezze sulla permanenza di Dusan Vlahovic alla Juventus: i possibili sostituti sul mercato del centravanti serbo

Nubi sulla conferma in panchina di Massimiliano Allegri e non solo alla Juventus. Tiene banco anche il futuro di Dusan Vlahovic, dopo una stagione tra alti e (soprattutto) bassi con la maglia bianconera.

Sfiduciato, nervoso e lontano parente dal bomber ammirato con la maglia della Fiorentina. Il rendimento di Vlahovic a Torino finora non ha convinto e a parlare solo anche i numeri: 14 reti in tutte le competizioni e una media di 211 minuti per ogni rete segnata nella stagione in corso. I rapporti con Allegri inoltre non sono dei più idilliaci, con il gioco dei bianconeri che non esalta le caratteristiche dell’attaccante serbo. La Juve vorrebbe ripartire da Vlahovic anche il prossimo anno, ma occhio alle offerte che potrebbero arrivare per l’ex viola in estate. La ‘Vecchia Signora’ senza Champions può essere costretta a sacrificare qualche stella della rosa di Allegri, soprattutto se arriveranno sul tavolo degli assegni pesanti.

Calciomercato Juventus, da Hojlund a Morata: il nuovo attacco senza Vlahovic

Vlahovic a giugno avrà un impatto a bilancio di circa 72-73 milioni di euro e la Juventus partirebbe da una cifra non inferiore agli 80 milioni per trattare la cessione del serbo.

L’ex Fiorentina nel gennaio 2021 è stato pagato 82 milioni di euro dai bianconeri, a cui potrebbero aggiungersi dei bonus per un valore massimo di 10 milioni. Il bomber classe 2000 è stato seguito dal vivo all’Allianz Stadium per conto di PSG e Bayern Monaco mentre in Premier League ha catturato le attenzioni di Chelsea e Manchester United, senza dimenticare inoltre la corte del Real Madrid. Le spasimanti di certo non mancano, con la Juve pronta a esplorare il mercato a caccia di un valido sostituto. Sul taccuino della dirigenza della Continassa resta Scamacca, che potrebbe tornare in Italia dopo la deludente stagione al West Ham. Da non scartare a priori un possibile ritorno di fiamma per Morata, anche se sullo spagnolo dell’Atletico Madrid c’è anche l’interesse del Milan.

Il sogno della Juventus corrisponde però al nome di Rasmus Hojlund, gioiellino esploso con la maglia dell’Atalanta. La ‘Dea’ è una bottega cara e non sarà eventualmente facile strappare un prezzo di favore per il danese, la cui valutazione si aggira già tra i 35 e i 40 milioni di euro. Infine un profilo che può fare al caso della Juve e dai costi un po’ più contenuti è Beto, in evidenza con l’Udinese e finito nei radar delle altre big Napoli, Inter e Milan.