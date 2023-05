Blitz all’Allianz Stadium: portano via Vlahovic dalla Juventus | CM.IT

Dusan Vlahovic sempre al cento dei rumors di mercato: il centravanti serbo della Juventus è stato seguito da una big d’Europa nel match contro il Siviglia

La Juventus si salva al 97′ contro il Siviglia grazie al guizzo di Gatti, servito dal redivivo Pogba. I bianconeri restano in vita nella doppia semifinale di Europa League e si giocheranno il pass per la finalissima di Istanbul giovedì prossimo nel catino del ‘Sanchez Pizjuan’.

Prova deludente quella dei bianconeri, con tanti big dello scacchiere di Allegri a tradire le aspettative in una delle serate più importanti della stagione. Tra questi sicuramente Dusan Vlahovic, che ha fallito una clamorosa occasione nel primo tempo e in generale non ha mai inciso negli ultimi sedici metri. Il serbo era reduce da un buon momento, dopo le due reti consecutive segnate contro Lecce e Atalanta. Allegri lo ha sostituito nella prima parte della ripresa, con l’ex centravanti della Fiorentina che ha sfogato tutta la sua frustrazione con un gesto di stizza in panchina. L’uscita di Vlahovic è stata accompagna da qualche fischio, con il tecnico e i compagni di squadra che hanno cercato di consolare il numero 9. Il bomber classe 2000 resta intanto al centro dei rumors di mercato, anche se l’intenzione della Juve rimane quella di ripartire con il nazionale serbo nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, non solo Paredes: il PSG a Torino per Vlahovic

Le big inglesi, oltre a Real Madrid e Bayern Monaco, restano in agguato sugli scenari in merito a Vlahovic, al quale si aggiunge anche il Paris Saint-Germain che ha chiesto informazioni negli ultimi tempi. Sull’ex Fiorentina ci sono gli occhi vigili di Campos, con il Ds del PSG che giovedì ha inviato uno dei suoi più stretti collaboratori all’Allianz Stadium per osservare da vicino l’attaccante in forza alla Juventus.

Si tratta di Pasquale Sensibile, con un passato fra le altre proprio alla ‘Vecchia Signora’ e nella Roma, che dallo scorso dicembre ricopre il ruolo di responsabile dei calciatori in prestito del sodalizio campione di Francia, oltre appunto ad affiancare Campos nell’area tecnica. Ufficialmente a Torino – come raccolto da Calciomercato.it – per seguire e fare il punto della situazione con Paredes (rimasto in panchina per tutta la partita contro il Siviglia), Sensibile sulle tribune dello ‘Stadium’ ha preso appunti anche e soprattutto su Vlahovic, che potrebbe diventare un potenziale obiettivo del Paris Saint-Germain in caso di rivoluzione in estate nel reparto offensivo. La Juventus per il momento non aprirebbe a un addio del serbo, anche se un assegno da 80-90 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavola. Per quanto riguarda Paredes, invece, resta da escludere un riscatto (fissato a 23 milioni più 3 di bonus) da parte dei bianconeri: a meno di clamorose sorprese, il centrocampista albiceleste tornerà sotto la Tour Eiffel dopo la deludente annata sotto la Mole.