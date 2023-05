Serataccia per Bonucci: il capitano va KO. Fischi per un big di Allegri

Serata finora da dimenticare per la Juventus: capitan Bonucci costretto al cambio nella ripresa per infortunio

Dura 62 minuti la partita di Leonardo Bonucci, tornato titolare nel match dell’Allianz Stadium contro il Siviglia e valido per l’andata delle semifinali di Europa League.

Problema muscolare all’inguine della coscia sinistra per il senatore bianconero, che fin qui aveva palesato non poche difficoltà al centro della difesa di Allegri. Al suo posto in campo Gatti. Da capire l’entità dell’infortunio del capitano e i tempi di recupero: nelle prossime ore Bonucci si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso al J-Medical. Insieme al difensore della Nazionale ha lasciato il campo Dusan Vlahovic (rimpiazzato da Milik), anche lui deludente e protagonista in negativo della clamorosa chance fallita nel primo tempo.

Stavolta piove qualche fischio dalle tribune dell’Allianz Stadium, dopo che i tifosi della Curva Sud lo aveva applaudito e caricato al gol sciupato nella prima frazione. Vlahovic ha sfogato tutta la sua rabbia uscendo dal campo, consolato da Allegri in panchina.