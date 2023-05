Smalling tra firma e rientro: oggi nuovo incontro a Trigoria per il rinnovo

Chris Smalling lavora al massimo per rientrare il prima possibile dall’infortunio, ma intanto il suo agente è arrivato a Roma: ore bollenti per il rinnovo

Presente e futuro. La Roma lavora sul campo per regalarsi un finale di stagione col batticuore mentre la dirigenza macina e investe per la prossima stagione. E questo, evidentemente, a prescindere dal futuro di Jose Mourinho. Vi abbiamo già raccontato di Houssem Aouar e della firma che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il franco-marocchino ha scelto i giallorossi, arriverà da svincolato dopo l’avventura al Lione e metterà nero su bianco il legame con la Roma per i prossimi cinque anni.

Ma ora quella più attesa è la firma di Chris Smalling. In questi giorni ancora più che mai, vedendo quanta fatica la squadra di Mourinho faccia soprattutto in campionato. Senza l’inglese in Serie A i giallorossi non hanno mai vinto, a differenza dell’Europa League dove però – è evidente – la Roma acquisisce una dimensione diversa. Mourinhana. Nei mesi scorsi vi abbiamo parlato degli sviluppi positivi nella trattativa con l’ex United. A ottobre e gennaio due degli incontri tra l’entourage di Smalling e la società, che ha presentato la sua offerta. Ad aprile, come scritto su Calciomercato.it, la nuova visita dell’agente e l’ulteriore avvicinamento tra le parti su un biennale da 6 milioni compressivi, bonus compresi. In queste ore James Featherstone, procuratore del centrale inglese, è tornato proprio nella capitale. Ieri è stato all’Olimpico per Roma-Bayer Leverkusen, questa mattina invece è andato direttamente a Trigoria per incontrare la società.

Sono ore caldissime per il rinnovo di Smalling, che si avvicina all’intesa totale. La strada comunque è stata già tracciata e vede il futuro del classe ’89 ancora giallorosso. Su questo di dubbi ce ne sono pochi, con buona pace dell’Inter. E oggi si segnerà un altro passo decisivo. Chris a Roma si trova benissimo, nel club e nella città, ha una continuità e livello di rendimento pazzeschi. Per il ritorno a casa, in Premier, ci sarà ancora tempo. Il nuovo contratto scadrà alla soglie dei 36 anni, ma ora è tempo di pensare al presente.

E soprattutto al suo rientro in campo, che alla Roma serve tantissimo, soprattutto per difendere il vantaggio costruito ieri. Smalling è ancora ai box, ma è tornato a correre. La sua stagione non è finita, ma per il match di Leverkusen è una corsa contro il tempo che sarà complicato vincere. Ieri Chris si è accomodato in panchina, è stato lui a voler stare vicino alla squadra a tutti i costi. Salterà la trasferta di Bologna e con buona probabilità anche quella in Germania. Poi la Roma affronterà Salernitana, Fiorentina e Spezia per provare a tenere la corsa Champions anche in campionato. Anche se l’appuntamento cerchiato in rosso è quello di Budapest del 31 maggio: è lì che Smalling spera di essere nuovamente decisivo dopo aver trascinato i giallorossi alla vittoria della Conference. Per farlo manca un altro passo e non sarà semplice.