Smalling, un altro passo verso il rinnovo: Inter avvisata | CM.IT

Roma alle prese con il nodo Smalling: gli scenari che riguardano il futuro del difensore centrale inglese

Mehdi Benatia lo ha sottolineato ieri: Smalling deve rimanere alla Roma. Senza se e ma, l’accordo va trovato e il rinnovo del contratto presto definito.

Come è noto, il club giallorosso ha offerto al centrale inglese due opzioni. La prima: prolungamento di un anno più uno alla cifre attuali; la seconda: due anni, a cifre però più basse rispetto a quelle attuali (circa 3 milioni di euro). Tiago Pinto ha voluto bruciare i tempi, convocando l’entourage del giocatore già lo scorso ottobre. Il secondo vertice risale invece a gennaio: un segnale inequivocabile sulla volontà dei giallorossi di andare presto a dama e di evitare quindi un altro caso alla Mkhitaryan. Ed ecco la nuova offerta: 5 milioni di euro complessivi fino al 2025, con la possibilità di alzare un pò la parte variabile.

Le cifre del contratto di Smalling

Quanto a Smalling, la sua volontà è nota ed è stata esternata anche pubblicamente: rimanere ancora nella Capitale. La sua famiglia del resto si trova molto bene e non ha mai esternato l’intenzione di cambiare aria in questo momento. Ma è chiaro che, in questa fase, vuole strappare il contratto un pò più importante essendo uno degli ultimi della sua carriera. L’Inter in ogni caso resta alla finestra: i nerazzurri infatti sono sempre a caccia di un nuovo centrale vista la partenza di Skriniar al termine della stagione.