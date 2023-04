Smalling e la Roma ancora insieme: confermate le anticipazioni di CM.IT

La Roma e Chris Smalling pronti a legarsi ancora, confermate le indiscrezioni della nostra redazione sull’accordo

La storia tra la Roma e Chris Smalling è destinata a durare ancora a lungo. Il club giallorosso è infatti pronto a blindare il difensore inglese classe 1989, il cui contratto era in scadenza a giugno, come la redazione di Calciomercato.it vi aveva già anticipato in precedenza.

Il mese scorso, CM.IT vi raccontava dei passi in avanti verso il rinnovo di Smalling, spiegando del doppio summit avuto da Tiago Pinto con l’entourage del giocatore ad ottobre prima e a gennaio poi, per anticipare i tempi e ripararsi dall’interessamento di altri club, come ad esempio l’Inter. Il difensore, del resto, a Roma si è sempre trovato bene fin dal suo arrivo nel 2019 e non aveva manifestato l’intenzione di cambiare aria. Le nostre anticipazioni hanno trovato conferma in questi giorni. L’avvicinamento delle parti è stato ribadito dalla presenza dell’agente di Smalling, James Featherstone, a Roma in occasione delle festività pasquali. L’intesa c’è e sta per essere formalizzata.

Roma-Smalling, altri due anni di contratto: le cifre

Il nuovo contratto legherà Smalling alla Roma per altre due stagioni, dunque fino al 30 giugno 2025.

Dopo che il ds della Roma Tiago Pinto aveva proposto un prolungamento per un altro anno con opzione per il secondo oppure un biennale a cifre più basse di quelle attuali, la cifra con la quale dovrebbe concludersi l’accordo è di circa 6 milioni di euro complessivi nel biennio comprensivi di bonus.