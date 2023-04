Novità in vista per Smalling: l’indizio fa sorridere la Roma

Per Chris Smalling potrebbero presto arrivare novità sul fronte rinnovo: c’è l’indizio che può far sorridere la Roma

Tra la Roma e Chris Smalling potrebbero presto esserci novità. Il futuro del difensore inglese può essere ancora nella Capitale, come anticipato da Calciomercato.it.

Nelle scorse settimane abbiamo parlato di parti più vicine. La cronistoria della trattativa del rinnovo del calciatore, corteggiato anche dall’Inter, parla di due opzioni messe sul tavolo da Tiago Pinto: prolungamento di un anno (più opzione per un altro) alle cifre attuali oppure due anni, con ingaggio più basso delle attuali. Poi è arrivata la nuova offerta, come raccontato dalla nostra redazione: 5 milioni di euro complessivi fino al 2025 con la possibilità di aumentare la parte fissa.

Una proposta che la Roma ha fatto per provare ad anticipare la concorrenza ed avere il sì del calciatore. Proprio in questo contesto, arriva un indizio che potrebbe presagire un nuovo vertice tra l’entourage di Smalling e la dirigenza giallorossa.

Calciomercato Roma, l’agente di Smalling in città

James Featherstone, infatti, è a Roma e non è da escludere un incontro con Tiago Pinto nei prossimi giorni. Il manager del difensore ex Manchester United ha pubblicato una storia su Instagram in cui fa capire di essere in città.

Potrebbe esserci, quindi, un faccia a faccia tra l’agente di Smalling e i dirigenti dei giallorossi per parlare del rinnovo. Per Tiago Pinto queste sono giornate intense sul fronte rinnovo visto che nei giorni scorsi ha avuto un incontro con il fratello/agente di El Shaarawy, altro calciatore in scadenza di contratto a giugno. Intanto Mourinho e i suoi uomini preparano la sfida di Europa League contro il Feyenoord, in programma giovedì in Olanda.