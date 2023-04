In Premier lo hanno scaricato: la Juve si è già mossa

Secondo indiscrezioni dall’Inghilterra, la Juventus sarebbe interessata al portiere di una big pronto a salutare Londra

La Juventus continua il suo cammino in Europa League, vincendo il primo round dei quarti di finale con lo Sporting. Una sfida che ha messo in evidenza la qualità dei portoghesi, che sono andati molto vicini al gol. A salvare la porta bianconera sono stati prima Szczesny e poi Perin, entrato al posto del polacco. Il numero uno della Juve ha tenuto tutti in apprensione, ha accusato delle palpitazioni ed è uscito in lacrime. Il polacco ha effettuato immediatamente dei controlli che non hanno evidenziato problemi, come confermato anche dal giocatore nell’intervista postpartita.

Da verificare ovviamente le sue condizioni anche nei prossimi giorni, magari anche a livello psicologico. Di sicuro la Juve ha a disposizione due portieri di livello altissimo, che anche ieri sono stati decisivi. A favorire il rendimento massimo di entrambi è anche il bel gruppo che si è creato alla Continassa, insieme al terzo portiere Carlo Pinsoglio che è parte integrante dello spogliatoio. Con questa premessa, resta la questione contratto visto che l’attuale accordo tra Szczesny e la Juventus scade a giugno 2024. Da qualche settimana sono cominciati a circolare nomi dei possibili eredi o sostituti, in primis Vicario e Carnesecchi. Ma dall’Inghilterra intanto tornano ad accostare anche Edouard Mendy, portiere che sta vivendo una stagione decisamente negativa al Chelsea.

Il Chelsea scarica Mendy: la Juve ci pensa

Secondo ‘GiveMeSport’, la Juventus è interessata a Edouard Mendy e in generale si starebbe tenendo informata sulla situazione del senegalese. Che appunto non è per niente semplice, visto che in questa stagione ha giocato appena 11 partite in stagione considerando tutte le coppe. Il classe ’92 è stato alle prese in queste settimane con un infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori in tutto il 2023 e non a caso l’ultima presenza con i Blues è datata 12 novembre. E nel frattempo Kepa gli ha rubato il posto, diventando a tutti gli effetti il titolare della porta ora di Lampard.

Mendy ha un contratto in scadenza 2025 e piacerebbe quindi sia alla Juventus che al Monaco, ma anche altre squadre sono pronte a interessarsi entro la fine della stagione. I tabloid inglesi hanno già sottolineato che il Chelsea ha già fatto sapere al giocatore di volerlo cedere in estate, anche per provare a monetizzare qualcosa. A Stamford Bridge non si conosce ancora il nome del prossimo allenatore, ma il destino di Mendy sembra in buona parte segnato. In Inghilterra parlano appunto di Juventus, anche se pare complicato pensare che i bianconeri vadano su un portiere di 31 anni che verosimilmente non accetterebbe ingaggi sotto i 5 milioni. La linea resta quella di cercare giocatori italiani in grado di aprire un ciclo anche senza coppe, abbassando il monte ingaggi. La mina vagante potrebbe essere Dusan Vlahovic, visto che al Chelsea piace molto il serbo e non è escluso che tenti l’inserimento di Mendy nell’affare.