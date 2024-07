Bruno Fernandes può sbarcare in Serie A

Possibile colpo di scena nel futuro di Bruno Fernandes: il portoghese può lasciare il Manchester United per sbarcare in Serie A. Tutti i dettagli

Il calciomercato estivo prosegue senza sosta e tra i protagonisti a sorpresa del mese di agosto potrebbe spuntare anche Bruno Fernandes. Si parla infatti anche del possibile addio del big del Manchester United.

Il 29enne portoghese ha un contratto in scadenza nel 2026 con i ‘Red Devils’. In Inghilterra, però, si parla anche di un ipotetico addio al club inglese per un possibile ritorno in Serie A e non solo. Negli ultimi mesi, parlando del proprio futuro, Bruno Fernandes era stato piuttosto criptico: “Futuro? Al momento non ci penso. Ovviamente non dipende solo da me: un giocatore deve volere restare nel suo club, ma allo stesso tempo qualcuno deve volere che resti”. Occhi puntati, dunque, anche sul suo nome in ottica calciomercato estivo.

Calciomercato, anche la Juve in corsa per Bruno Fernandes in caso di addio al Manchester United

L’agenzia ‘1хBet’ ha fornito le quote in caso di addio al Manchester United. La squadra favorita è il Paris Saint-Germain, bancata a 6.00, ma stando ai bookmakers in corsa ci sarebbe anche la Juventus. I bianconeri seguono a quota 7.00.

Per il talento portoghese spuntano anche le ipotesi Real Madrid e il ‘tradimento’ al Manchester City, rispettivamente a quota 9.50 e 17.00. Secondo i bookmakers inglesi, dunque, la Juve sarebbe in piena corsa per Bruno Fernandes in caso di separazione con lo United. Il primo obiettivo per la ‘Vecchia Signora’ in quella zona di campo, ad ogni modo, resta Koopmeiners dell’Atalanta.