Vlahovic via dalla Juventus: lo scambio tenta i bianconeri

La Juventus può cedere Dusan Vlahovic: c’è uno scambio che potrebbe convincere i bianconeri a dare il via libera

Quarta vittoria consecutiva in campionato e la Champions che sembra più vicina. La Juventus non si è ancora arresa e, mentre la società combatte nelle aule dei tribunali sportivi e non solo, Allegri e i calciatori provano al rimonta Champions.

La vittoria contro il Torino ha dato nuovo slancio ed entusiasmo, aumentato anche dal ritorno in campo di Paul Pogba. Intanto si guarda anche al futuro e al calciomercato estivo. Quando Dusan Vlahovic potrebbe lasciare Torino davanti ad una offerta importante. Come raccontato da Calciomercato.it, sul serbo c’è anche il Bayern Monaco che davanti ad una valutazione da 80-90 milioni virerebbe su altri obiettivi. Questa cifra non spaventerebbe al contrario le squadre di Premier League e non sono poche quelle che hanno bisogno di un vero numero 9. C’è il Manchester United, ma anche l’Arsenal e ovviamente il solito Chelsea. Proprio i Blues avrebbero la carta giusta per provare a tentare la Juve per Vlahovic.

Calciomercato Juventus, lo scambio con il Chelsea per Vlahovic

I bianconeri, infatti, hanno messo nel mirino un calciatore che al Chelsea non sta trovando più spazio. Un nome che potrebbe essere quindi inserito dalla società inglese nell’affare Vlahovic.

Si tratta di Edouard Mendy, portiere finito in panchina con l’arrivo di Potter alla guida dei Blues. L’ex Brighton ha scelto, infatti, Kepa come titolare, modificando le gerarchie presenti con Tuchel. Il senegalese sta quindi giocando poco e per lui a fine stagione la cessione è altamente probabile. La Juventus potrebbe essere interessata, considerato che il profilo del 30enne piace da tempo ai bianconeri e che Szczesny ha il contratto in scadenza nel 2024. Ecco che con un addio anticipato del polacco, si potrebbe aprire la strada per Mendy a Torino. Quello che non dispiacerebbe neanche al Chelsea che avrebbe così una carta in più da giocarsi nell’assalto a Vlahovic, unendo il portiere ad una robusta offerta economica. Sempre che dalla Juve aprano alla cessione dell’attaccante serbo e soprattutto all’inserimento di una contropartita nell’eventuale affare.