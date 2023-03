Tripla firma in arrivo all’Inter. Ma c’è l’ombra di uno Skriniar bis

Sono diversi i giocatori della rosa di Inzaghi in scadenza di contratto: le ultime in casa Inter sulla situazione rinnovi

In attesa di decifrare il futuro di Simone Inzaghi – che nel finale di stagione si gioca la permanenza in panchina – l’Inter accelera per i rinnovi contrattuali ancora in bilico nella rosa de tecnico piacentino.

Volata finale per Hakan Calhanoglu, sempre più vicino alla firma con la società di Zhang. La dirigenza di Viale della Liberazione già nelle scorse settimane aveva trovato un’intesa di massima per il prolungamento dell’ex Milan e presto metterà nero su bianco al nuovo accordo da quasi 6 milioni di euro (bonus compresi) fino al 2026. Il nazionale turco per rendimento è il miglior centrocampista finora in stagione nella formazione di Inzaghi e non ha fatto rimpiangere Brozovic in cabina di regia con il croato costretto per diversi mesi ai box per infortunio. L’Inter ripartirà quindi nella prossima stagione da Calhanoglu, che firmerà per altre due stagioni rispetto all’attuale contratto in essere fino al giugno 2024. Stessa scadenza di Alessandro Bastoni, anche se la strada per il rinnovo del nazionale italiano sembra avere qualche ostacolo in più rispetto all’ex centrocampista del Milan.

Calciomercato Inter, c’è un rischio per Bastoni: gli scenari sul rinnovo

Bastoni viene ritenuto un tassello fondamentale tra presente e futuro da Marotta, con lo stesso difensore che ha dato per adesso la priorità all’Inter nelle negoziazioni per il nuovo accordo.

La forbice tra domanda e offerta al momento rimane però ampia, con l’entourage del classe ’99 che ha avanzerebbe una richiesta oltre i 5 milioni di euro all’anno considerando anche le cifre in ballo per de Vrij, quest’ultimo di certo non più una prima scelta nella scacchiere nerazzurro. Prossimamente ci saranno nuovi aggiornamenti tra le parti, con l’area tecnica interista che proverà a trovare al più presto un’intesa per evitare un nuovo caso Skriniar. Sulla conferma dell’esperto olandese invece, in scadenza il prossimo 30 giugno, filtra sempre più fiducia anche se ancora ci sarà da limare qualche aspetto: si va comunque verso una firma biennale vicina ai 4 milioni. Tra gli uomini di punta della rosa di Inzaghi pure Edin Dzeko andrà in scadenza al termine della stagione in corso. Il bosniaco ex Roma sta attraversando un periodo complicato, dopo una prima parte di stagione però da assoluto protagonista. L’Inter non vuole privarsene e la fumata bianca per continuare l’avventura a Milano potrebbe arrivare molto presto come raccolto nelle ultime settimane da Calciomercato.it. Dzeko quindi ancora al fianco dell’inamovibile Lautaro Martinez, in attesa di decifrare il destino di Lukaku nel reparto offensivo.