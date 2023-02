Firma in arrivo e Brozovic più lontano dall’Inter: i dettagli | CM.IT

Il croato verso la panchina nel match col Porto valevole per l’andata degli ottavi di Champions League. La ‘mossa’ del club indizio su un suo addio in estate

In casa Inter è vigilia della sfida col Porto dell’ex Conceicao valevole per l’andata degli ottavi di Champions. Dubbio in attacco, tra Dzeko e Lukaku, per Inzaghi il quale a centrocampo sembra invece orientato a confermare quello che ormai è l’assetto titolare. Mkhitaryan, a segno contro l’Udinese, e Barella ai lati di Hakan Calhanoglu.

Sabato il turco è entrato a gara in corso, dimostrando di avere un altro passo e un impatto maggiore sulla squadra rispetto a Brozovic. Il croato non è ancora al meglio sul piano fisico, e forse pure sotto l’aspetto mentale sta accusando il fatto di aver perso centralità nel progetto tecnico interista. Tanto che il club era, già a gennaio, e sarà a giugno disposto a privarsene per incassare soldi o per mettere le mani su Franck Kessie.

Calhanoglu ha ‘approfittato’ dei problemi fisici del compagno, fino a questa stagione uno degli intoccabili, per diventare l’indispensabile di Inzaghi. Il tecnico ha avuto il merito di lanciarlo nel ruolo di regista che l’anno scorso non sembrava l’ideale per le caratteristiche dell’ex Milan.

Un anno e mezzo più giovane (febbraio classe ’94 rispetto a novembre ’92), con uno stipendio inferiore (circa 5 milioni contro 6,5) e fisicamente più integro del croato, per il prossimo futuro l’Inter appare così decisa a puntare tutto su Calhanoglu. Col benestare dello stesso classe ’94, ormai a un passo dal rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.

Calciomercato Inter, Marotta ‘blinda’ Calhanoglu: firma e ufficialità a un passo

La trattativa per il prolungamento del numero 20 è giunta al traguardo. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, si attende solo l’ultimo faccia a faccia col suo agente – dopo la sfida col Porto o durante la sosta – prima della firma e della ufficialità del nuovo accordo.

Calhanoglu si legherà all’Inter per altri due anni, ovvero fino a giugno 2026 con possibile opzione per una ulteriore stagione. Nei prossimi mesi Marotta e Ausilio cercheranno di blindare anche l’altro big in scadenza fra un anno, Alessandro Bastoni.