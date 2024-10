“Problema” Leao: nuovo caso, l’annuncio che scuote il Milan | ESCLUSIVO

Nuovo ‘caso’ Leao al Milan: l’annuncio in esclusiva a TiAmoCalciomercato, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it

Continua a far discutere in casa Milan e non solo la situazione di Rafa Leao. Dopo una sosta Nazionali da assoluto protagonista con il Portogallo, il big rossonero è stato escluso da Fonseca ed è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti del match vinto contro l’Udinese.

Il tecnico portoghese ha provato a spegnere il nuovo ‘caso’ nel post partita, ma il suo rapporto con Leao e Theo Hernandez continua a tenere banco in casa Milan. Enrico Boiani di ‘Radio Rossonera’, a TiAmoCalciomercato in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, si è espresso così: “È una situazione un po’ particolare. Non è stato un avvio di stagione brillante, tutt’altro. Anche nella scorsa stagione poteva fare di più, come può fare di più in questo momento. La cosa che mi preoccupa di Leao è che non sorride più, né in campo né fuori. Il sorriso di Leao è sempre stato il suo carattere distintivo. Quest’anno sembra accusare le critiche ed il feeling con Fonseca probabilmente non è scattato. Poi va col Portogallo e praticamente ribalta la Polonia da solo, anche con la Scozia entra e crea 3-4 palle gol”.

“La stagione del Milan deve passare da Theo Hernandez e Leao. – ha proseguito sul talento portoghese e Theo Hernandez – È ovvio che loro devono salire di livello e cambiare atteggiamento. Sei un professionista, hai ormai 25-26 anni e devi responsabilizzarti. Io non punterei il dito solo su loro due, ci sono problemi anche a livello dirigenziale, ma molto dipende della stagione del Milan dipende da loro. La verità sta un po’ nel mezzo: loro devono darsi una svegliata, d’altra parte però non possono essere sempre loro due col dito puntato addosso”.

Milan, Boiani su Ibra: “Manca una figura competente in dirigenza”

Il giornalista ha poi parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: “Per quanto mi riguarda il problema non è Ibra che decide di fare boxe… Ibrahimovic non compare nell’organigramma del Milan, il suo titolo ufficiale è “advisor di RedBird e di Cardinale” e già qui nascono i primi problemi”.

“Quello che lamentano i tifosi è la mancanza di una figura competente, con esperienza e che sappia cosa significhi fare il dirigente nel mondo del calcio”, ha concluso Boiani a TiAmoCalciomercato. Si attendono ora le risposte di Leao, Theo e compagni a partire da Milan-Brugge di Champions League.