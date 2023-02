Kessie e l’Inter, tutto rimandato in attesa (anche) di Busquets | CM.IT

Le voci su un possibile ritorno di Franck Kessie a Milano, sponda Inter, continuano a circolare con insistenza in vista della prossima stagione

Il pareggio contro la Sampdoria del grande ex Dejan Stankovic brucia ancora in casa Inter. Nel mirino della critica è finito, com’è normale che sia, l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, colpevole di non aver dato la marcia giusta alla sua squadra e di aver sbagliato i cambi a partita in corso.

Adesso, il Napoli capolista di Luciano Spalletti è distante ben quindici punti, mentre alle spalle l’Atalanta di Gian Piero Gasperini spinge, al terzo posto in coabitazione con la Roma di José Mourinho e il Milan campione d’Italia in carica di Stefano Pioli. Sabato prossimo, alle 20.45, l’Inter avrà l’occasione di tenere a distanza le inseguitrici contro l’Udinese di Andrea Sottil, match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Nel frattempo, però, le voci di mercato in vista della prossima stagione cominciano a circolare, anche con grande insistenza.

Una di queste riguarda un calciatore che è esploso in Serie A, prima del grande salto al Barcellona all’inizio della stagione in corso. Si tratta di Franck Kessie, 26enne centrocampista ivoriano passato ai catalani a parametro zero dopo la scadenza del contratto col Milan. Un importante arrivo a parametro zero per l’allenatore Xavi, anche se all’inizio ha avuto diverse difficoltà d’inserimento. Dopo la pausa per il Mondiale, l’ex Atalanta ha trovato maggiore spazio tanto da partire titolare nelle ultime due partite disputate nella Liga. Ma da qui a giugno le cose potrebbero cambiare.

Busquets incide sul futuro di Kessie. E al Barcellona piace sempre Brozovic

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, e al netto delle smentite dell’agenzia che rappresenta Franck Kessie, l’Inter segue attentamente la situazione relativa all’ivoriano, come già successo nel gennaio scorso. Molto del suo dipenderà anche dal rinnovo, o meno, di Sergio Busquets: ad oggi, come già raccontato nei giorni scorsi, non c’è accordo per il prolungamento. Se dovesse arrivare la fumata bianca, lo spazio a disposizione di Kessie potrebbe ridursi ulteriormente. E questo potrebbe portare a fare delle valutazioni. Ed è bene ricordare come al Barcellona piaccia sempre Marcelo Brozovic, ieri in campo nella ripresa al posto di Barella. Dunque, situazione in evoluzione e da tenere d’occhio, ma se ne parlerà, eventualmente, concretamente tra un paio di mesi almeno, quando le cose saranno più chiare per tutte le parti in causa.