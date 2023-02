Accordo col Barcellona e Juve più lontana, ma Xavi sorride a metà | CM.IT

Dopo aver allungato il vantaggio in Liga sul Real Madrid al secondo posto, il club blaugrana ha ripreso a lavorare per l’estate

Smaltita la grande delusione della prima parte di stagione per la sorprendente uscita di scena nella fase a gironi di Champions League, il Barcellona di Xavi con l’inizio del nuovo anno ha messo subito in campo una grande reazione. Una formazione giovane che, imparando dai propri errori, ha intrapreso un grande percorso di crescita.

A confermare l’ottimo lavoro svolto da Xavi nell’ultimo anno è stato il primo trofeo ottenuto dall’allenatore spagnolo sulla panchina del Barcellona lo scorso gennaio, in occasione della Supercoppa di Spagna vinta con grande merito contro i rivali del Real Madrid. Ma non solo, perché l’ultima striscia di vittorie in Liga ha portato i blaugrana ad allungare vertiginosamente sui ‘blancos’ anche in campionato con un vantaggio di 8 punti.

Il club, che la scorsa estate ha investito parecchio per accontentare le numerose richieste di Xavi, in vista della prossima estate non avrà vita facile sul mercato a causa dei paletti piuttosto rigidi imposti dal Fair Play della Liga spagnola. Restrizioni che, difatti, non hanno consentito alla dirigenza blaugrana di poter operare sul mercato in entrata nell’ultima finestra invernale.

Calciomercato Juve, Sergi Roberto rinnova con il Barcellona: Busquets più lontano

Per quanto riguarda la prossima estate, poi, il Barcellona ha già iniziato a lavorare su un importante rinnovo in agenda.

Come appreso da Calciomercato.it, infatti, il club catalano ha raggiunto un pre-accordo per il rinnovo del contratto di Sergi Roberto per una stagione con opzione per il secondo, esercitabile da entrambe le parti a determinate condizioni. L’esterno spagnolo, legatissimo alla maglia blaugrana e ai suoi tifosi, era entrato da qualche mese nel mirino della Juventus che lo aveva individuato come possibile colpo a zero per l’estate. Obiettivo, dunque, destinato a sfumare.

Un’altra scadenza importante di casa Barcellona riguarda poi un totem assoluto del centrocampo come Sergio Busquets. In questo caso, invece, nell’ultimo incontro non è stata raggiunta un’intesa tra calciatore e società, nonostante la forte spinta di Xavi verso il rinnovo. Sul centrocampista da tempo suonano le sirene della MLS, in particolare quelle dell’Inter Miami di David Beckham.