Inter, addio da 50 milioni: ma è giallo sull’erede di Brozovic

Continuano a rincorrersi i rumors su un possibile addio di Marcelo Brozovic all’Inter. C’è un nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza nerazzurra in caso di partenza del croato

Tanto potrebbe cambiare nel centrocampo dell’Inter la prossima stagione. Le prestazioni di Calhanoglu in cabina di regia sono sotto gli occhi di tutti, tanto da oscurare la luce di un certo Marcelo Brozovic.

Da indispensabile a cedibile, con un recupero lento dall’ultimo infortunio accusato al Mondiale con la sua nazionale, tanto da creare un certo fastidio nell’ambiente nerazzurro anche per la scelta di affidarsi ad un preparatore personale che collabora con il Milan. Il croato classe ’93 potrebbe essere quindi sacrificato la prossima estate, a patto però che in Viale della Liberazione venga recapitata una sostanziosa offerta non inferiore ai 50 milioni di euro considerando il rinnovo dello scorso marzo fino al 2026. Con il futuro di ‘Brozo’ potrebbe incrociarsi l’interesse dell’Inter per Franck Kessie, profilo mai uscito dai radar nerazzurri e soprattutto del Ds Ausilio, che già aveva provato l’offensiva ai tempi del mancato prolungamento dell’ivoriano con il Milan.

Calciomercato Inter, Kessie torna a Milano: arriva l’ennesima smentita

Kessie sarebbe la pedina perfetta per il centrocampo dell’Inter nella prossima stagione, completando il pacchetto in mediana con gli altri due potenziali titolari Barella e Calhanoglu (primo sponsor dell’ex compagno ai tempi del Milan), sempre con un ipotetico addio di Brozovic alla Milano nerazzurra.

L’ex milanista sta deludendo al Barcellona e anche nel 2023 sta trovando poco spazio nello scacchiere di Xavi. Kessie non ha voluto cambiare squadra a gennaio nonostante le sirene di mercato, con la volontà di giocarsi fino in fondo le proprie carte in Catalogna almeno fino al termine della stagione. Se non dovessero però esserci sviluppi in positivo e il giocatore continuerà ad essere una riserva di lusso al Barça, a fine stagione inevitabilmente si apriranno le porte per la cessione e l’addio dopo una sola stagione al sodalizio blaugrana. L’Inter in quel caso sarebbe in prima fila e non necessariamente nell’affare verrebbe inserito Brozovic, profilo che comunque piace tanto a Xavi per il dopo Busquets.

Kessie ha una valutazione inferiore per Marotta e Ausilio rispetto al croato, dal quale la dirigenza interista vorrebbero monetizzare il più possibile da un’eventuale partenza. Intanto l’agenzia che gestisce la procura di Kessie ha smentito nuovamente le voci di mercato sul conto dell’ivoriano e un suo possibile ritorno a Milano, stavolta sponda Inter: “Una colossale fake news“, si legge nel post su Instagram dell’Ambition Group che smentisce il contenuto di un articolo di un noto quotidiano italiano. L’Inter comunque continuerà a guardare con attenzione alla situazione di Kessie, cercando di trovare eventualmente un’intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato nel 2024. Se ‘Brozo’ saluta, l’ivoriano resta un nome sensibile sul tavolo di Ausilio e Marotta.