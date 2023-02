Calhanoglu allontana Brozovic, ribaltone Inter: otto in bilico sul mercato

Inzaghi ritrova Brozovic, mentre Calhanoglu è sempre più a suo agio in cabina di regia: gli scenari sul mercato in vista della prossima estate

L’Inter è la prima inseguitrice della capolista Napoli, lanciata però ormai verso lo scudetto. I nerazzurri hanno battuto nuovamente il Milan nel derby dopo la Supercoppa e adesso attendono con fiducia il Porto con l’obiettivo di entrare tra le prime otto in Champions League.

L’allenatore piacentino ha dissipato per il momento le critiche piovute dopo il tonfo casalingo con l’Empoli ed è l’unico in Italia ancora potenzialmente in corsa su tutti i fronti. Man mano Inzaghi sta recuperando tutti i pezzi, anche se in infermeria è tornato Correa dopo l’infortunio alla coscia accusato alla vigilia della stracittadina con il Milan. In compenso il mister nerazzurro incassa la crescita di Lukaku nel reparto offensivo e in mediana ha ritrovato anche Marcelo Brozovic, autore di uno spezzone di gara positivo nel derby. “Sono due giocatori importantissimi per noi che ci sono mancati in questi quattro mesi. Brozo è fortissimo, fondamentale per noi“, ha voluto sottolineare lo stesso Inzaghi. Per il tecnico si potrebbe così creare un dualismo con Hakan Calhahnoglu, uno dei protagonisti contro il Milan e in generale di tutta stagione dell’Inter. Il centrocampista turco ha pennellato l’assist per la rete decisiva di Lautaro Martinez prima di ‘zittire’ il suo ex pubblico e in cambia di regia si sta dimostrando un tassello imprescindibile per Inzaghi. I tifosi nerazzurri apprezzano il rendimento del numero 20 e gli hanno tributato un lungo applauso domenica all’uscita dal campo.

Calciomercato Inter, Brozovic non è più indispensabile: gli scenari per la prossima estate

Lasciare fuori però Brozovic non è contemplabile, così è probabile che si ricrei davanti la difesa una coesistenza come successo nella gestione Conte tra il croato ed Eriksen. Doppio play nel reparto di mezzo con Calhanoglu e ‘Brozo’ ad alternarsi come direttore d’orchestra.

La crescita esponenziale del turco ex Milan, che sta trattando con il club il rinnovo oltre il 2024, potrebbe avere anche dei risvolti importanti sul mercato per la prossima estate. Brozovic, pur essendo un big della rosa interista, non figura più nella lista degli incedibili della dirigenza di Viale della Liberazione e per un’offerta congrua Marotta prenderebbe in considerazione la partenza del classe ’93 a fine stagione. I rumors su uno scambio con Kessie – pupillo del Ds Ausilio – non sono solo spifferi e a giugno non sono da escludere novità sostanziali sul futuro di Brozovic che potrebbero portare alla separazione del centrocampista con il sodalizio nerazzurro. Il croato adesso è sacrificabile per la società e al pari di Lukaku e de Vrij ci saranno delle valutazioni nei prossimi mesi da parte dell’area tecnica sulla loro riconferma o meno ad Appiano Gentile. Dumfries e Correa inoltre sono i primi sulla lista per fare cassa in estate mentre Handanovic, D’Ambrosio e Gagliardini difficilmente firmeranno il prolungamento con l’Inter. Otto giocatori potenzialmente in bilico, con lo scacchiere di Inzaghi che potrebbe così subire un profondo scossone nella prossima campagna trasferimenti.