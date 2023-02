Inter, 33 milioni in fumo: sarà il primo sacrificato in estate

L’Inter esulta per il derby di campionato vinto contro il Milan, ma c’è una tegola per Inzaghi: probabile cessione nel prossimo mercato estivo

L‘Inter si gode il nuovo successo nel derby contro il Milan: l’incornata del ‘Toro’ Lautaro Martinez ha schiantato i cugini anche in campionato dopo il trionfo in Supercoppa a Riyad.

Simone Inzaghi ha concesso due giorni di riposo ai suoi dopo la vittoria nella stracittadina e da mercoledì i nerazzurri prepareranno il posticipo della prossima giornata in programma lunedì nella tana della Sampdoria dell’ex Stankovic, ieri sera beffata dal Monza e sempre più pericolante in coda alla classifica. Intanto a tenere banco ad Appiano Gentile è l’ennesimo stop per Joaquin Correa, fermatosi alla vigilia del derby per un guaio muscolare. L’ex Lazio all’indomani del derby è stato sottoposto agli esami strumentali di rito: distrazione nella parte posteriore della coscia destra, con l’argentino che sarà rivalutato tra una settimana. Per Correa è il terzo stop in stagione e a causa dei problemi di natura fisica è stato costretto anche a saltare il Mondiale in Qatar che ha visto poi il successo finale di Messi e compagni.

Calciomercato Inter, fragile e deludente: Correa verso l’addio

L’attaccante albiceleste salterà sicuramente le sfide di campionato con Sampdoria e Udinese, ma non solo visto che rischia oltre un mese di stop.

Correa non ci sarà infatti neanche per lo scontro d’andata in Champions League degli ottavi con il Porto, in programma a San Siro il 22 febbraio. In dubbio anche le sfide in Serie A con Bologna e Lecce, con il ‘Tucu’ che potrebbe tornare arruolabile per Inzaghi tra la gara con lo Spezia del 10 marzo e il successivo impegno europeo nel ritorno contro i ‘Dragoes’ di Conceicao. Il mister piacentino spera di recuperarlo in tempo almeno per il return-match contro il Porto, ma evidentemente è un nuovo incidente di percorso che complica la rincorsa di Correa per riguadagnare terreno nelle gerarchie di Inzaghi e allontanare un addio la prossima estate che appare sempre più probabile. L’argentino nella stagione in corso è partito solo in otto occasioni dal primo minuti, mettendo a referto tre reti e un assist. Troppo poco considerando le aspettative di Inzaghi e della dirigenza due anni fa quando l’Inter lo prelevò per una spesa complessiva di 33 milioni di euro dalla Lazio.

Correa finora non è riuscito quasi mai ad essere un fattore in maglia nerazzurra, il suo rendimento non è stato in linea con l’investimento pattuito e a fine stagione sarà uno dei primi nomi a finire sulla lista dei partenti per dare una boccata d’ossigeno ai conti di Zhang e finanziare il mercato in entrata. L’attaccante classe ’94 a giugno sarà a bilancio intorno ai 18 milioni di euro e la dirigenza di Viale della Liberazione è pronta ad accettare offerta dai 20 milioni a salire. Non sarà facile comunque trovare un acquirente a quelle cifre per il ‘Tucu’ albiceleste, vista anche la sua fragilità: ecco perché Marotta e Ausilio si augurano un rilancio del giocatore e che da qui a fine stagione riesca a dare in campo dei segnali importanti.