Inter-Kessie, Serrano: “Vuole tornare in Serie A, piacerebbe alla Curva Nord” | ESCLUSIVO

Il calciomercato non si ferma mai e si lavora già in vista dell’estate. Kessie è sempre più deciso a lasciare il Barcellona per tornare in Serie A. Dalla Spagna sono sicuri su quale sia la destinazione adatta a lui

Si torna con insistenza a parlare di un possibile approdo di Franck Kessie all’Inter. Il giocatore ivoriano non è contento della sua esperienza al Barcellona (13 partite, 1 assist, nessun gol), dopo aver lasciato il Milan, e vorrebbe tornare in Italia. Questa volta sponda nerazzurra, dove ritroverebbe il suo ex compagno di squadra Hakan Calhanoglu.

Noi di calciomercato.it ne abbiamo parlato con Eugenio Mateo Serrano, giornalista spagnolo di DosisFutbolera.com.

È vero che Kessie vuole lasciare il Barcellona per l’Inter?

“Kessie vuole lasciare il Barcellona per tornare in Serie A. Non so se il suo desiderio sia di tornare al Milan o andare all’Inter, ma la seconda è una destinazione più probabile. Il Milan è una squadra che ha bisogno di altri colpi di mercato. Al momento la situazione di Kessie è cambiata perché da 5-6 partite il Barcellona ha rinunciato a uno dei suoi esterni di attacco. Xavi schiera ancora il 4-3-3, ma uno degli attaccanti arretra a centrocampo. Kessie sta entrando nelle rotazioni della squadra. Al momento sta giocando grazie all’infortunio di Busquets, ma quando lo spagnolo tornerà non so se Kessie avrà ancora spazio. Non credo.”

È difficile trovare un accordo fra Inter e Barcellona?

“A fine stagione c’è da considerare anche la situazione economica del Barcellona. Il fair play finanziario è terribile. Javier Tebas, presidente della Liga, ha detto che il Barcellona deve assolutamente migliorare il suo fair play e per questo la società dovrà cedere dei giocatori. Kessie è uno dei giocatori con più valore di mercato. Non so se l’Inter può pagare i 30-35 milioni che vogliono i blaugrana.”

Se a fine anno Busquets lascia il Barcellona, c’è possibilità che Kessie rimanga?

“Non penso. Xavi ha bisogno di un altro giocatore al posto di Busquets. La scelta numero 1 è Martin Zubimendi, della Real Sociedad. Ma è difficile anche perché Zubimendi desidera giocare in Premier League, e per me l’Arsenal è in pole position.”

Il Barcellona potrebbe riprovare a chiedere Brozovic per Kessie…

“Sì, ma sono d’accordo con Fulvio Collovati, che ha detto che si tratta di uno scambio svantaggioso per l’Inter. Brozovic è un regista, difficile trovare un altro giocatore nel suo ruolo. Può giocare più avanti, fare gol e assist. Per l’Inter è più importante Brozovic di Kessie.”

Al momento Kessie guadagna 7 milioni, troppi per le tasche dell’Inter…

“Sì, ma credo che sia disposto ad abbassarsi lo stipendio. Per la maggior parte dei calciatori giocare è più importante che guadagnare. E Kessie vuole giocare.”

L’Inter è la destinazione giusta?

“Credo di sì. Però negli ultimi giorni del mercato invernale si è parlato molto anche dell’interesse del Tottenham. E sappiamo bene che la Premier League non ha rivali a livello di possibilità economiche. Ma l’Inter potrebbe essere la destinazione più adatta per Kessie. Se dovesse farsi lo scambio con Brozovic, Calhanoglu giocherebbe come regista e Kessie a centrocampo. Senza scambio credo che l’ivoriano potrebbe trovare ugualmente posto all’interno dell’11 di Inzaghi. È un giocatore caldo, piacerebbe molto alla Curva Nord”.