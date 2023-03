Retegui pronto per l’Italia e la Serie A: i tre club che lo seguono da vicino

Mateo Retegui è pronto a esordire con la Nazionale Italiana, ma intanto Milan e non solo lo seguono sul calciomercato

Tra meno di una settimana, i riflettori del Diego Armando Maradona di Napoli torneranno ad accendersi per accogliere di nuovo la Nazionale dopo dieci anni. Giovedì 23 l’Italia scende in campo nelle qualificazioni a Euro 2024 per affrontare l’Inghilterra, in una grande classica degli ultimi anni. Soprattutto dopo la finale di Wembley in cui hanno trionfato gli Azzurri.

Tanti, come sempre, ovviamente gli spunti di interesse di una sfida del genere. Quello più grande sarà forse l’esordio ormai a un passo di Mateo Retegui. L’argentino è la novità più importante di queste convocazioni, già confermato da Roberto Mancini. Il ct dell’Italia qualche giorno fa ha svelato come il nome del classe ’99 sia seguito da tempo: “Non pensavamo volesse venire, invece ha accettato subito e quindi sarà convocato”. L’allenatore di Jesi lo aveva detto a più riprese, che la Nazionale era a caccia di una punta, soprattutto visto che Scamacca e Raspadori giocano poco, Belotti è calato e Immobile è stato spesso infortunato. Chiaro come vestire la maglia azzurra faccia inevitabilmente influenza anche sul futuro di Retegui nei club. Il Tigre può riscattarlo dal Boca, chi vorrà prenderlo potrà poi sfruttare una clausola da 18 milioni di euro, come quella che aveva Enzo Fernandez e di cui le italiane non hanno approfittato.

Milan e non solo: ecco chi osserva Mateo Retegui

Già più di una settimana fa vi avevamo parlato delle possibili destinazioni di Mateo Retegui nel campionato di Serie A. Piste che in queste ore stanno trovando conferme e rilanci tra i media italiani e non.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mateo Retegui (@mateoretegui)

Il Milan è la squadra che da più tempo è accostata all’argentino, presto italo-argentino, soprattutto considerando il bisogno di rinnovare il pacchetto avanzato e i flop di qualcuno. Maldini e Massara tengono d’occhio questo tipo di talenti, sarebbe un investimento interessante e suggestivo senza dubbio. Così come l’Inter, che può valutarlo in caso di qualche cessione che pare comunque probabile. Correa in primis, ma anche il futuro di Lukaku ovviamente è in bilico, così come Dzeko visto che sul rinnovo c’è ancora distanza. Retegui in questo senso sarebbe un nome perfetto, anche a livello economico, magari con la speranza di trovare un nuovo Lautaro Martinez.

In attacco anche la Roma può muoversi, Belotti non è così sicuro della conferma del posto e su Abraham ci sono le sirene inglesi che potrebbero fruttare ai giallorossi un bel gruzzolo. L’argentino può essere il tipo di punta che piace a Mourinho, sempre se lo Special One resterà a Trigoria. Attenzione ovviamente anche alla pista estera, con la Spagna tradizionalmente più attenta delle altre a calciatori del genere.