“Pensavamo di no”: sorpresa Retegui, Mancini parla chiaro

Il Commissario Tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha rilasciato questa sera alcune dichiarazioni, svelando un retroscena su Retegui

Stasera si è conclusa la 26esima giornata del campionato di Serie A, col match che ha visto affrontarsi faccia a faccia Milan e Salernitana in quel di San Siro. Il torneo sta proseguendo ad un ritmo senza dubbio rivedibile. Basti pensare che in questo turno hanno steccato tutte le big, tranne Juventus e Napoli.

E oggi, per la prima volta nella storia, il ‘Diavolo’ ha iniziato una partita di Serie A senza neanche un italiano titolare. Un qualcosa che certamente non fa piacere al Commissario Tecnico dell’Italia Roberto Mancini, intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’ nel corso della trasmissione ‘Supertele’. Per cominciare, l’allenatore degli Azzurri si è soffermato sullo spinoso tema del centravanti. A domanda precisa di Luca Toni – uno che di punte ci capisce abbastanza -, Mancini ha così risposto: “La speranza è che quelli che giocano un po’ meno possano giocare di più. Raspadori per noi è un giocatore importante, anche se non gioca molto. Scamacca viene da un infortunio e non gioca spesso. Se i ragazzi giocano, riescono a migliorare. All’inizio faranno degli errori magari, ma in breve tempo diventeranno giocatori importanti perché hanno qualità. Noi ora abbiamo Scamacca, Raspadori e Gnonto. Zaniolo? Se uno lo valuta come centravanti…“.

Nelle scorse ore il presidente del Talleres, Andres Fassi, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it per parlare di Mateo Retegui, il calciatore italoargentino convocato a sorpresa da Mancini in Nazionale. A tal proposito, il CT ha svelato un retroscena: “Lo stavamo seguendo da tempo, è un ragazzo giovane e da due anni gioca titolare in Argentina. Ha delle qualità che in questo momento a noi mancano. Pensavamo che non volesse venire, invece ha detto subito di sì e quindi lo abbiamo convocato“. E sul Milan con zero giocatori italiani titolari contro la Salernitana: “Questo purtroppo è un problema che ci troviamo da diverso tempo. Noi dobbiamo trovare delle soluzioni e a volte non è semplice. È chiaro che è un dispiacere“.

Mancini: “Fagioli e Miretti? Avranno un grande futuro in Nazionale”

Spazio, poi, a Zaniolo e ai giovani della Juventus Fagioli e Miretti: “Quando sei giovane magari possono capitare dei momenti difficili, ma si può migliorare tanto. È un po’ il caso di Nicolò. Fagioli e Miretti? La loro crescita ci fa piacere. Avranno un grande futuro in Nazionale, anche se a centrocampo non abbiamo problemi in questo momento”.

Commento anche sugli allenatori italiani: “Io credo che siano tutti molto bravi, poi dipende anche dalle stagioni. Spalletti sta facendo una stagione straordinaria, anche Italiano e Thiago Motta stanno facendo bene. Ce ne sono tanti bravi“. Infine, Mancini parla del prossimo match in programma con l’Inghilterra al Maradona e del suo gruppo di calciatori: “Affrontare l’Inghilterra sarà difficile, è una grande squadra da sempre. Le caratteristiche umane del gruppo sono importanti. I ragazzi devono avere feeling tra di loro e tenerci alla maglia azzurra. Dobbiamo anche recuperare dei giocatori, ci sono alcuni infortunati“.