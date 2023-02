Farioli-Alanyaspor, arriva la risoluzione: i motivi | CM.IT

Farioli e l’Alanyaspor stanno definendo la risoluzione consensuale in un clima di massima serenità e collaborazione: la decisione del tecnico

La luna di miele tra Francesco Farioli e l’Alanyaspor sta per arrivare alla fine. Non bruscamente, ma è come può capitare in qualsiasi storia d’amore, pur bella e piena di soddisfazioni.

L’allenatore italiano, in passato collaboratore di Roberto De Zerbi, si è distinto come uno dei migliori giovani emergenti in panchina, attirando le attenzioni di parecchi club in Europa. Di lui si era parlato anche diversi mesi fa di Spezia, alcuni giorni fa era anche tra i possibili nomi per il dopo-Nicola alla Salernitana. Ma i radar della Serie A continuano a essere vigili su Farioli, così come all’estero tra Premier e Liga. Lo scorso anno ha chiuso con un risultato pazzesco, al quinto posto con ben 64 punti segnando il record storico dell’Alanyaspor e sfiorando l’Europa. Dopo la splendida cavalcata, però, molti dei giocatori più forti sono stati ceduti per esigenze finanziarie, ma nonostante questo la squadra sotto la guida di Farioli ha tenuto il livello alto.

Alanyaspor, Farioli lascia l’Alanyaspor

Prima della tragedia che ha sconvolto la Turchia, l’Alanyaspor stava avendo un momento difficile a livello di risultati. Nel frattempo, Farioli rifletteva da diverso tempo, vista la situazione complicata a livello tecnico ma anche gestionale. La situazione non è semplice all’interno del club e alla fine il tecnico classe ’89 ha deciso di lasciare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Farioli (@francescofarioli)

Una scelta arrivata direttamente da Farioli, ma in un clima di totale serenità e collaborazione con la dirigenza. Si sta infatti studiando e definendo una separazione consensuale, favorita dagli ottimi rapporti tra il mister e la società. In giornata dovrebbe arrivare la fumata bianca che metterebbe fine a un’avventura che rimarrà storica per l’Alanyaspor. Un credito che Farioli si è guadagnato con il lavoro sul campo, sia a livello tecnico che umano. Le sue idee di calcio moderno hanno fatto accendere l’interesse e la curiosità in tutta Europa. Una passione per la bellezza e una voglia di vivere per questo sport che non sono passate inosservate. Con queste premesse tanti club sarebbero pronti a dargli una possibilità, ma a patto che si tratti di un progetto serio e che ben si sposi con la filosofia di Farioli.