Dall’Italia alla Spagna: Farioli, il nuovo che avanza che intriga mezza Europa

Francesco Farioli e un’idea di calcio rivoluzionaria: l’esteta che si è preso le luci della ribalta.

C’è chi lo ha paragonato a Roberto De Zerbi. E in effetti le sinergie con l’attuale tecnico del Brighton non mancano affatto. Ma per un ragazzo – laureatosi con una tesi dal titolo “Filosofia del gioco: estetica del calcio e il ruolo del portiere” – cresciuto e diventato un allenatore emergente, vivere all’ombra sbiadita di un confronto pur accattivante sarebbe assolutamente riduttivo.

Già, perché di Francesco Farioli sentiremo parlare ancora molto. L’attuale tecnico dell’Alanyaspor si sta facendo apprezzare in Turchia grazie ad idee di gioco illuminanti ed innovative. Un tecnico moderno, all’avanguardia, i cui principi di gioco ben si sposano con quelle del club turco che tanto ha spinto per dargli una chance importante. Un esteta amante del calcio, per certi aspetti idealista, legato al calcio da una relazione di “amore e ossessione”. Farioli vive di calcio e vive per il calcio: un binomio che ha preso forma precocemente, a partire dalle prime confessioni fatte agli amici. Come ha svelato Farioli stesso, il calcio è per lui gioia, sentimento allo stato puro: far parte di un qualcosa di più grande come una squadra, un club implica coesione, rispetto e spirito di aggregazione ma soprattutto tenacia.

Già, tenacia. Classe 1989, dalle esperienze come preparatore dei portieri di Lucchese, Benevento e Sassuolo Farioli è diventato vice allenatore dell’Alanyaspor prima di intraprendere il suo primo viaggio da primo allenatore al Karagümrük. Intanto era stato accostato con una certa insistenza allo Spezia dopo la rottura con Italiano. Il richiamo della Turchia, però, ha sempre esercitato un fascino per certi aspetti irresistibile per Farioli.

Farioli, l’allenatore moderno che sta facendo impazzire mezza Europa

Dopo la fine della sua esperienza al Karagmuruk nel dicembre del 2021 gli sono bastate poche settimane per essere ingaggiato dall’Alanyaspor con cui ha concluso la scorsa stagione in trionfo, al quinto posto in classifica con 64 punti all’attivo. Attualmente il club di Alanya occupa l’undicesimo posto in classifica in Super Lig: colpa di un ultimo mese piuttosto complicato, in cui è maturato soltanto un punto nelle ultime quattro uscite. Intanto Farioli ha continuato a calamitare l’attenzione mediatica di diversi club in giro per l’Europa.

Accostato anche alla Salernitana nei giorni vorticosi dell’esonero di Nicola, per Farioli le porte della Serie A potrebbero non essere chiuse definitivamente. Diversi club hanno lanciato segnali di apprezzamento per l’ex collaboratore di De Zerbi, al momento però da regalare nell’ambito dei meri sondaggi esplorativi. Legato all’Alanyaspor da un contratto in scadenza nel 2024, Farioli è seguito anche in Spagna e Premier League. Con un curriculum e idee di questo genere, potrebbe non passare molto tempo prima della sua definitiva consacrazione…